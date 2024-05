Al Cral i problemi non finiscono: dopo i furti è tempo di infiltrazioni

Prosegue il periodo nero del Cral del Comune di Monza: dopo i ladri adesso ci sono le infiltrazioni. La denuncia arriva dal presidente Gianni Romano che una settimana fa, notato il problema sul soffitto della sede, ha immediatamente inviato un’email agli uffici comunali competenti.

“Il problema delle infiltrazioni è legato a quel furto delle canaline di rame per lo scolo dell’acqua avvenuto ad aprile - spiega Romano a MonzaToday -. Il 20 aprile, per la precisione. Abbiamo fatto non solo la denuncia ai carabinieri, ma avvisato subito anche gli uffici comunali perché già in passato, per problemi di canaline intasate con gli aghi dei grandi pini vicino alla nostra sede, ci siamo trovati con problemi di infiltrazione”.

Problemi che sono già comparsi nella sede di via Procaccini. “Purtroppo se non si interviene rapidamente il problema diventa più grave. Noi siamo molto preoccupati soprattutto perché, con l’arrivo della bella stagione, vogliamo tornare a organizzare eventi e attività. Ma senza la paura che, magari, qualche infiltrazione possa causare danni a cose e persone”. Romano non nasconde l'amarezza e la delusione per il silenzio degli uffici e della giunta con la quale si erano già creati malumori in merito al rinnovo del contratto. “Quello che mi rattrista è che in questo caso si sta trascurando un bene di tutti. Perché, è bene ricordarlo, il Cral è una struttura del Comune. Mi auguro che sin intervenga rapidamente prima che i danni diventino troppo ingenti o qualcuno si faccia male”.

Già nelle scorse settimane il problema del Cral era finito sui banchi del consiglio comunale per voce del consigliere Pier Franco Maffè (Forza Italia) che aveva chiesto la convocazione di un incontro ad hoc sulla questione della Circolo del dopolavoro del comune di Monza che richiama centinaia di persone.