Un info point mobile in piazza per ritirare il kit della nuova raccolta differenziata

Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo servizio di raccolta differenziata. Ma i dubbi e le polemiche sono ancora molte, soprattutto sui social, anche all'indomani dell'incontro informativo promosso dal Comune al teatro Binario 7. Ancora molti i cittadini che lamentano la mancata consegna del kit (biopattumeria, sacchi e mastelli)

Fino a martedì 1 marzo in piazza Roma l'Impresa Sangalli sarà presente con una nuova struttura mobile aperta tutti i giorni dalle 9 alle 17 con personale della ditta che fornirà informazioni sulle modalità del nuovo servizio e consegnerà il kit a chi non l'ha ancora ricevuto.

Da mercoledì 2 marzo la struttura mobile sarà ancora in servizio in altre parti della città. Inoltre per i cittadini che, per assenza al momento della prima consegna e impossibilità nel delegare un vicino, non hanno ricevuto le nuove attrezzature resta aperto tutti i giorni e anche la domenica il Centro di servizio di Impresa Sangalli di via Carlo Carrà dalle ore 9 alle ore 16.

Questo nuovo servizio di raccolta differenziata sta sollevando molte perplessità. I cittadini criticano soprattutto il nuovo servizio, gli orari di esposizione dei sacchi e dei bidoni ridotti dimezzati rispetto ad oggi con orari non sempre compatibili con l'uscita dal lavoro delle persone, e soprattutto sulla capienza di 70 litri del nuovo sacco rosso microchippato.

Anche i negozianti del centro hanno criticato il servizio; sono costretti a saltare la pausa pranzo o a rientrare in negozio alle 23 per esporre i bidoni.