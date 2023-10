Hanno pranzato con i detenuti ascoltando le loro storie di vita e disquisendo su temi come la responsabilità sociale e l'impegno, le identità e i diritti umani.

Così gli studenti che frequentano gli ultimi due anni di scuola superiore all’International School of Monza, che nella giornata del 3 ottobre sono stati accolti insieme ai loro insegnanti dai detenuti che attualmente gestiscono il ristorante "Ingalera", situato all’interno del carcere di Bollate. Un importante momento educativo nel quale gli studenti hanno appunto potuto approfondire temi come i diritti umani e la responsabilità sociale e conoscere il progetto di recupero e reinserimento dei detenuti.

"Ingalera", infatti, è il ristorante nato dentro le mura carcerarie di uno dei centri di detenzione più all’avanguardia d’Italia, dove da tempo i detenuti affrontano percorsi rieducativi attraverso numerose attività: dall’orto botanico alla biblioteca, dalla musica alla cura dei cavalli. In particolare, il progetto di ristorazione offre ai detenuti un vero e proprio curriculum lavorativo, solido e strutturato, con cui poter affrontare il successivo reinserimento sociale al termine della pena. Gli studenti dell’International School of Monza hanno dunque pranzato nel ristorante e conosciuto l’esperienza e le storie dei detenuti che, impegnati come cuochi e camerieri, oggi gestiscono con successo questo ristorante sociale divenuto modello di riferimento non solo in Italia, ma anche all’estero.

"Abbiamo proposto con entusiasmo questa iniziativa a studenti e famiglie che l’hanno accolta con altrettanto entusiasmo in quanto rientra in quello che è il percorso formativo offerto dalla nostra scuola - ha spiegato Michela Giovannini, coordinatrice del Diploma programme all’International School of Monza - Questo ambizioso programma tocca temi trasversali come la responsabilità sociale e l'impegno, le identità, le storie di vita e i diritti umani. L’opportunità di conoscere una realtà come quella di Bollate e di interagire con alcuni dei detenuti che lavorano InGalera permetterà ai nostri studenti di crescere come cittadini attivi della comunità, tanto locale quanto globale". Il cuore pulsante del Diploma programme proposta dall'istituto monzese è infatti formato da tre progetti formativi: Extended essay, ovvero un’esperienza di ricerca che si configura in una tesi impostata sul modello universitario, Theory of knowledge, un percorso di riflessione sulla capacità di imparare con approccio multidisciplinare e olistico per acquisire consapevolezza e migliorare il pensiero critico, e Creativity - activity - service, un programma personalizzato che vede ogni studente impegnato come cittadino attivo della comunità locale e globale.

"Ed è in questo ambito che i ragazzi vengono coinvolti in progetti e attività che favoriscono lo sviluppo della creatività e delle capacità sportive e sociali, consentendo loro di interagire in contesti extra - scolastici" hanno chiarito ancora dall'istituto monzese.

L’International School of Monza appartiene a Inspired Education Group, gruppo di scuole internazionali di alto livello presente in cinque continenti. Oggi il network Inspired comprende un totale di 111 scuole che offrono un percorso formativo articolato e completo a più di 80.000 studenti. Fondata da Nadim M Nsouli, Inspired Education Group rivolge uno sguardo innovativo e dinamico al ruolo svolto dall’educazione, promuovendo un approccio educativo influente e autorevole. Ogni singola scuola è progettata in modo da inserirsi nel proprio specifico contesto territoriale e da rispecchiare, nel contempo, una filosofia didattica e culturale condivisa, aperta a una prospettiva internazionale pensata per educare i ragazzi a essere cittadini del mondo.