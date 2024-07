"Inganni e potere", il saggio sul gaslighting che racconta anche una storia della Brianza

“Inganni e potere. Il gaslighting”, un saggio per svelare i meccanismi della manipolazione psicologica che racconta, tra le righe, anche una storia che arriva dalla Brianza.

Il saggio antologico è curato da Claudio Lombardi e Rita Raucci e scritto con Maria Giovanna Petrillo e Stefania Sparaco. A firmare la prefazione il professor Francesco Eriberto d’Ippolito, direttore del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, mentre la consulenza editoriale è di Paolo Mazzarella.

Dalle mura domestiche alle piazze virtuali

Pubblicata dalle Edizioni Spartaco (https://www.edizionispartaco. com/prodotto/inganni-e-potere- il-gaslighting/), l’opera condensa in un testo divulgativo anni di ricerche sul gaslighting, “raffinata” forma di violenza psicologica, inquadrandolo nelle relazioni interpersonali, nel cinema, nella letteratura e nella politica. “Sebbene si tenda ancora a ridurlo a un “problema di coppia” – affermano Lombardi e Raucci –, il gaslighting può manifestarsi in ogni situazione in cui siano riconoscibili asimmetrie di potere o di status e in ogni forma di dominanza sociale che produca ripercussioni negative sull’autostima, tali da minare la capacità di giudizio e la salute mentale delle vittime. Indagando a fondo il gaslighting, forse, saremo in grado di capire meglio il nesso tra le macro e le micro prevaricazioni, dentro e fuori le mura domestiche, e potremo elaborare nuove strategie di prevenzione”.

La manipolazione tra cultura patriarcale e bias cognitivi

Il saggio offre una chiave interpretativa che ingloba cultura patriarcale e stereotipi, bias cognitivi e dittatura degli algoritmi, fake news e intelligenza artificiale; propone analisi e riflessioni originali; incoraggia a porsi buone domande rispetto a un fenomeno a cui manca una definizione rigida e condivisa. “Non basta una menzogna – precisano Lombardi e Raucci – per urlare alla violenza psicologica, né ogni tentativo di persuasione sfocia nella manipolazione e nel controllo; l’eccessiva estensione di un termine dall’accezione così negativa nasconde il pericolo di includere e di considerare intollerabili dinamiche che, invece, sono piuttosto normali. Insomma, bisogna agire con cautela”. L’obiettivo degli autori, membri del Collettivo Paula di Caserta, era di fornire alle lettrici e ai lettori una panoramica su un argomento complesso e sfaccettato, presentandolo da varie prospettive e con diversi punti di vista. E l'operazione sembra riuscita.

Nel testo un QR code per vedere “Io vivo per te”

A ottant’anni dall’uscita di “Angoscia” di George Cukor, film spesso citato quando si parla di gaslighting, il saggio è stato ispirato dai lavori preparatori del cortometraggio “Io vivo per te”, di cui Rita Raucci è ideatrice, interprete e, con Claudio Lombardi e Paolo Mazzarella, sceneggiatrice. Lo short film, diretto da Gaetano Ippolito, ha ottenuto premi e apprezzamenti in Italia e all’estero ed è visibile utilizzando il QR Code presente all’interno del libro.

L'incontro alla Feltrinelli di Caserta

L’altra domenica, moderati da Mazzarella, i quattro autori, con gli editori Tiziana e Ugo Di Monaco, hanno dialogato con i lettori in un incontro alla Feltrinelli di Caserta. La sala piena e l’interesse del pubblico dimostrano quanto verso la violenza psicologica non ci sia semplice curiosità ma attenzione vera.

Il gaslighting, il caso brianzolo

Gomme dell'auto bucate, 100 messaggi al giorno e furti in casa. Tanto da farle credere di star diventando pazza. Nel 2022 un uomo è stato denunciato in Brianza. Il 48enne era stato accusato del reato di maltrattamenti attuati, secondo l'accusa, con una forma subdola di assoggettamento psicologico: appunto il gaslighting. Nel volume l'episodio viene analizzato nel capitolo 1: Gaslighting nelle relazioni interpersonali e criticità del contrasto, nel paragrafo "Un recente caso italiano riferibile al gaslighting" (pag.73). Leggi qui la vicenda.