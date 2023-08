Torna a splendere l'antico gioiello accanto alla Villa Reale: al via il cantiere all'ex Borsa

Operai al lavoro all’ex Borsa di Monza. La storica scuola accanto alla Villa Reale (inserita nel plesso della Reggia) tornerà agli antichi splendori. Intanto gli operai si sono già messi al lavoro: l'area è stata ripulita e adesso al via l'intervento di recupero e di ristrutturazione.

Nella giornata di giovedì 10 agosto il vicesindaco Egidio Longoni è andato sul cantiere: insieme ai tecnici comunali e al personale dell’impresa che realizzerà i lavori ha effettuato un sopralluogo per vedere, di persona, come procedono le attività che entro due anni restituiranno a Monza e ai monzesi uno degli angoli più suggestivi e carichi di storia, ma ormai abbandonato e in una grave condizione di degrado.

Il progetto – che vanta un finanziamento di 8,8 milioni di euro, di cui 4,8 stanziati dal comune di Monza e 4 dalla Regione Lombardia – prevede il recupero dell’area e la realizzazione di 16 aule, laboratori, bar, sale riunioni e polifunzionali, il tutto su uno spazio di 2 piani, da 1.200 mq ciascuno. Intanto lo storico glicine che per anni ha ingentilito con i suoi colori la facciata tra via Boccaccio e viale Margherita è nelle mani degli agronomi delle serre del Parco che se ne prenderanno cura durante le operazioni di cantiere.

“Monza non chiude – ha commentato il vicesindaco Longoni in un video pubblicato sulla pagina Facebook Il Ritmo di Monza -. Si va così a realizzare un’importante opera che era presente nel programma elettorale del sindaco. Il primo cittadino coordinerà l’intervento da un punto di vista politico con l’assessore Marco Lamperti e la ditta appaltatrice che realizzerà questo importante intervento".