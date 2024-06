Esplosione in posta dopo rapina: a Brugherio sono iniziati i lavori per riaprire l'ufficio

Dopo un mese e mezzo dall’esplosione che aveva distrutto nella notte, durante una rapina, l’ufficio postale di Brugherio, sono iniziati i lavori per riaprirlo al pubblico. La posta di piazza Giovanni XXIII è inagibile da oltre un mese.

Lunedì mattina Poste Italiane ha comunicato, con una nota, “che i lavori di messa in sicurezza dello stabile e di ripristino iniziano oggi, lunedì 17 giugno”.

“Per tutta la durata dei lavori i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Postale nella frazione di San Damiano in via della Vittoria n. 43, dotato di uno sportello Atm Postamat disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, ed aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35”. E ancora: “Presso l’ufficio di San Damiano, potenziato per garantire le operazioni di ritiro della corrispondenza in giacenza, del pagamento delle pensioni e per alcune operazioni Bancoposta legate ai conti, è possibile anche prenotare il proprio turno direttamente da PC, tablet e smartphone, soprattutto nei giorni caratterizzati da una maggiore affluenza, accedendo al sito www.poste.it o utilizzando le APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.

A disposizione dei cittadini anche l’Ufficio Postale di Carugate in via San Francesco D’Assisi n. 1, dotato di ATM Postamat ed aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35 e tutti gli Uffici Postali della provincia di Monza e della Brianza. L’ufficio postale di Brugherio dovrebbe riaprire entro il mese di settembre.