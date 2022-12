In Villa Reale il Natale sarà all'insegna dell'amore: tutte le attività in programma

Per le feste di Natale la Villa Reale non chiude ma organizza una serie di attività sotto il segno dell'amore. Si intitola - non a caso - 'All you need is love' la rassegna di attività organizzate nella Reggia di Monza dal 26 dicembre all'8 gennaio. Per tutto il periodo delle feste (tranne il 31 dicembre e l'1 gennaio 2023) la Villa rimartrà aperta dalle 10.30 alle 18.30.

Nel Salone delle Feste andrà in scena ‘Imagine’: musica e danza. Sulle note della celeberrima canzone di John Lennon e ‘Happy Christmas’ si esibiranno il piano di Hernan Fassa, le voci di Ilaria Pastore e Nicoletta Tiberini e la danzatrice Clelia Fumanelli. Nella Sala Arazzi, Sala del Trono e Sala degli Uccelli si svolgeranno le attività specifiche per bambini e famiglie come Yellow Submarine: tre stanze pensate per il divertimento di tutta la famiglia. Prima potrai suonare e cantare come Ringo Starr, poi sconfiggere i Biechi Blu e salvare con la musica Pepperland, infine stanco delle fatiche riposarti sul lettone di John e Yoko e mandare un messaggio di amore e pace al mondo attraverso una foto e un #hashtag speciale.

La Sala degli Specchi diventerà una Sala della Musica permanente. Prove aperte e concerti di ogni tipo, classica, pop, jazz. Tutti i giorni con inizio alle ‘00 e ‘30 di ogni ora, dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Ogni giorno alle 17.30 Tea Time Concert a Casa Lennon: una rassegna di diversi concerti. Nella Sala della Pendola il 5, 6, 7 e 8 gennaio a cura di Mille Gru, PoesiaPresente, Scuola di Poesia prenderà vita il Poet’s Corner, dalle 11 alle 18: un angolo dedicato alle poesie e alle canzoni per tutte le età di grandi poeti e poetesse che, come Keith Haring, John Lennon, Yoko Ono, Emilio Isgrò, hanno trattato temi come la musica, l’arte, la poesia, la pace, le disuguaglianze, le tematiche di genere.

Il 7 e 8 gennaio sono in programma due eventi speciali in collaborazione con Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza di Desio e Insieme con la Musica di Nova Milanes: il 7 Imagine (Life in Peace IN ; concerto per voce sola, pianoforte e coro (ogni 30 minuti circa); l’8 gennaio ‘Imagine’ con l’Ensemble Vocale Centro Musica Insieme di Nova Milanese, diretto da Giulia Polifroni e al pianoforte Andrea Zani.

Tornerà nei giorni 27, 28, 29 dicembre e 3 e 4 gennaio ‘Mongolfiera’ Imagine and fly. Il volo sarà accompagnato, attraverso Cuffie Wireless, dalla voce di John Lennon e Yoko Ono in una speciale intervista di Howard Smith che parla della forza dell’amore. Tutte le info su www.reggiadimonza.it

“Anche alla luce delle circostanze che l’Europa attraversa, scossa da mesi dall’invasione dell’Ucraina, un mondo di poesia, di musica e soprattutto di Pace è l’augurio più bello che possiamo pensare per il prossimo periodo delle feste - commentano il sindaco Paolo Pilotto presidente del Consorzio Villa Reale e Parco e l'assessore alla Cultura e Villa Reale Arianna Bettin - Le note di speranza intonate dai Beatles e da Lennon in anni piagati dalle guerre sono quanto mai attuali, le visioni psichedeliche e fantastiche delle loro canzoni sono ancora un rifugio. La Reggia di Monza è pronta ad accogliere i tanti visitatori che vorranno ritagliarsi un momento di arte e bellezza durante la pausa natalizia, ma anche tanti fan vecchi e nuovi della mitica band di Liverpool”.