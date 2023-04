No a Pedemontana: la Brianza si mobilita con incontri, banchetti, biciclettate e una catena umana

I comitati contro la Pedemontana non si arrendono. Diverse le iniziative in programma nelle prossime settimane per ribadire la contrarietà alla realizzazione dell'importante infrastruttura che, naturalmente, avrà ripercussioni anche in diversi comuni della provincia di Monza e Brianza.

Questa sera, giovedì 6 aprile, alle 21 al centro civico alla Bareggia di Lissone si svolgerà un incontro pubblico. Poi il 15 aprile doppio appuntamento: il pomeriggio alle 14 a Lissone in via Santa Margherita ci sarà una lunga catena umana per ribadire la contrarietà dei brianzoli alla realizzazione dell'opera. Sempre il 15 aprile (e poi anche il 16 aprile dalle 7 alle 12) a Vimercate in piazza Unità d'Italia dalle 15 alle 19 ci sarà la corsa dei campanili e il banchetto per la raccolta firme per dire no all'opera. Infine nella mattinata del 23 aprile a Desio in programma anche una pedalata per ribadire la richiesta di non realizzare la grande arteria stradale.