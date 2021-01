Barelle in regalo alla Croce Rossa di Monza, il gesto dell'Inner Wheel

L'Inner Wheel è un club femminile, che condivide ideali, finalità e obiettivi del Rotary.

Lo scorso 16 gennaio, una piccola delegazione del club (che conta su 55 iscritte ed è presente sul territorio dal 1986) si è recata presso la sede della Croce Rossa di Monza per una preziosa donazione: nuovi presidi di movimentazione e di trasporto per i suoi mezzi di soccorso. Le classiche barelle, che in questi mesi di pandemia sono state utilizzate e sanificate senza sosta e che ora mostrano i segni dell'usura.

"Un grazie immenso alle amiche e sostenitrici dell’Inner Wheel. Sono da sempre vicine al nostro sodalizio: il loro aiuto e la stima che in noi nutrono sono importanti, anche per svolgere sempre al meglio il nostro servizio in questo anno che ci ha messo duramente alla prova” ha commentato Dario Funaro, presidente della Cri Monza. Già durante la prima ondata, Inner Wheel aveva donato alla Croce Rossa i tanto difficili da reperire dpi.

“Non appena abbiamo ricevuto la richiesta della Croce Rossa di Monza ci siamo attivati. Da sempre siamo vicine alle esigenze della Cri. Questa volta ancora di più con i volontari che dall'inizio della pandemia sono impegnati in prima linea con grande spirito di sacrificio. Un dono per loro importante che abbiamo fatto con immensa gioia” ha fatto sapere la presidente dell'Inner Wheel Mara Scotti.