Il mistero di quelle installazioni luminose in centro che nessuno ha visto

Cascate luminose che scendono dall’Arengario, figure geometriche in piazza Carrobiolo e ancora oggetti luminosi lungo via Carlo Alberto. Le immagini del centro di Monza illuminato la sera sono spettacolari: il Fuori Salone ha fatto tappa anche a Monza. Sui social le foto di quelle installazioni meravigliose che, però, nessuno ha visto.

Perché quelle figure di luce che spiccano nella serata e nella notte monzese sono state create dall’intelligenza artificiale e (almeno per quest’anno), non sono state realizzate. A diffonderle sui social Matteo Perego, a capo del negozio Amerigo Concept Store di via Carlo Alberto, salito recentemente agli onori delle cronache per aver “assunto” l’intelligenza artificiale per la comunicazione e il marketing del suo negozio.

Un negozio di articoli di design che nel fine settimana è stato anche al centro di un evento di anticipazione del Fuori Salone con l’artista Felice Battiloro che ha riempito la via di curiosi mentre lui realizzava un’opera dal vivo.

Ma Matteo Perego, architetto poliedrico e vulcanico, è voluto andare oltre. “Ho chiesto all’intelligenza artificiale di progettare installazioni luminose da posizionare per le vie del centro - spiega a MonzaToday -. Installazioni ispirate al design, al tema del Fuori Salone e in armonia con le vie del centro storico cittadino. Un progetto che è stato realizzato rapidamente dando vita a questi straordinari ‘rendering’ che sembrano veri”. In tanti sono finiti nel tranello: tanti i like e i commenti sui social, ma poi anche i dubbi di non averli visti, o comunque di non avere trovato quelle installazioni il mattino seguente. Perché è vero che quelle installazioni esistono, ma per adesso solo nella memoria di un pc. “Sono sempre più stupito delle potenzialità di questo strumento - conclude Perego -. Per realizzare quel progetto sarebbe stato necessario un lungo lavoro da parte di un team di professionisti. Mesi di confronto, di riunioni, di bozze. E invece l’intelligenza artificiale ha fatto tutto da sola”.