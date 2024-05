“La piazza prima della piazza”. E' questo il titolo dell'installazione artistica allestita in piazza San Pietro, in centro Monza. Ai piedi della statua di Mosè Bianchi, nl'asrtista Franco Sartori ha dato forma a un'installazione in occasione della manifestazione Monza Paesaggio Week, il primo evento totalmente dedicato al paesaggio in città.

L'opera resterà esposta fino a venerdì 31 maggio. Ma che cosa rappresenta?

A spiegare il significato dell'installazione è la stessa didascalia che accompagna l'opera. "Chi si può immaginare come fosse la pianura padana tanti e tanti anni fa? Che paesaggio ci poteva essere in quel luogo preciso? Tanta natura ed è più probabile che qui ci fosse un bosco che sta riemergendo così come lo abbiamo troncato, tagliato. Porta in sè il segno di una frattura agita, non solo fisica" si legge.

"Questa piazza mette in scena la rappresentazione di un distacco che troppo a lungo ci ha separati dalla natura; dei ceppi bianchi, evocativi di un passat, lo spirito del bosco che fu. Oggetti bianchi, leggeri, fragili, evanescenti, fantasmi di un tempo troppo lontano".

I ceppi bianchi sono stati realizzati in laboratorio utilizzando argilla in collaborazione con la scuola Paolo Borsa.