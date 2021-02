Insulti antisemiti e bestemmie: attacco "nazi hacker" alla lezione online sulla "Memoria"

Insulti antisemiti, frasi inneggianti al Duce e bestemmie. È finito così, nel peggiore dei modi, l'evento "Lo zaino della Memoria", una serie di tre incontri organizzata giovedì mattina per i ragazzi delle scuole di Cinisello Balsamo sulla "Giornata della memoria". A scrivere la parola fine sull'appuntamento, nel peggiore dei modi, è stato quello che dal Pd di Milano definiscono senza troppi giri di parole "un attacco nazi hacker".

Le prime due lezioni sono filate via senza problemi, ma durante il terzo "talk" - mentre parlava il professore Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia in Bicocca - qualcuno ha pensato bene di entrare nelle piattaforme streaming su cui si stavano tenendo gli incontri e lasciare la propria firma attraverso un account la cui foto era un volto di Hitler.

"L'evento è stato sospeso al terzo incontro per hackeraggio sia su Zoom che su Meet: contenuti antisemiti, insulti", ha raccontato lo stesso prof, definendolo "un fatto assolutamente grave".

"Profondo sdegno e rammarico per l'attacco hacker firmato da vigliacchi nazifascisti che hanno interrotto con bestemmie e insulti antisemiti l'iniziativa online", è stato invece espresso da Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd milanese.

È "un atto di infamia e vigliaccheria che tenta di danneggiare e impedire gli sforzi di chi si impegna a tenere viva la Memoria, un patrimonio immateriale e storico dell'umanità. Un episodio gravissimo che ci impone di tenere alta la guardia sul pericolo che rappresentano questi moderni e squallidi rigurgiti nazifascisti per la nostra società e, soprattutto, per le giovani generazioni", le sue parole. E ancora: "Questi signori, che si insinuano nel web per agire nell'anonimato. non ci fanno paura. Saremo sempre di più e più forti - ha concluso - di chi ha bisogno delle tenebre per portare avanti messaggi di odio e rivangare teorie sconfitte dalla storia".