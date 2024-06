In Brianza l'intelligenza artificiale aiuta il medico a scoprire in anticipo i tumori

L’intelligenza artificiale arriva, non solo in sala operatoria, ma ancor prima nella fase dello screening aiutando il medico a “individuare” il tumore già durante l’esame.

Succede all’Asst Brianza dove, a breve, gli endoscopisti digestivi utilizzeranno il nuovo sistema GI-Genius di Medtronic per il rilevamento dei polipi del colon, come ulteriore livello di screening durante le colonscopie.

L’intelligenza artificiale affianca così il professionista proprio durante l’esecuzione dell’esame con l’obiettivo di evidenziare le aree le cui caratteristiche visive sono compatibili con vari tipi di anomalia della mucosa, come i polipi colorettali di qualsiasi forma, dimensione e morfologia. Il modulo ha un elevato tasso di identificazione dei polipi (adenomi), che potenzialmente portano al cancro del colon-retto se non trattati.

"Questa tecnologia pionieristica ha un impatto diretto sulla nostra capacità di migliorare lo screening e la prevenzione del cancro al colon- spiegano Domenico Stillittano e Renzo Schalling, rispettivamente responsabili della Struttura semplice di endoscopia -. Oggi gli studi dimostrano che la colonscopia assistita dall'Intelligenza Artificiale può aumentare i tassi di rilevamento dei polipi. Attualmente il sistema GI Genius ha dimostrato di aumentare il tasso di rilevamento dell'adenoma del colon (adenoma detection rate - ADR) del 14% rispetto alla colonscopia standard”.

Un sistema altamente tecnologico, con un tasso di sensibilità per le lesioni del 99,7% con meno dell'1% di falsi positivi. Nel campo dell'endoscopia, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale si presta bene a causa della forte dipendenza per formulare la diagnosi dai dati visivi. “Una colonscopia di 30 minuti fornisce circa 54.000 frame di immagine,generando 270 GB di dati da analizzare. Si può facilmente intuire il vantaggio offerto dall'Intelligenza Artificiale che, affiancandosiall'endoscopista funziona come un secondo osservatore durante la colonscopia stessa, contribuendo a ridurre i tassi di polipi precancerosi mancanti; fanno sapere dall’Asst Brianza.