Inverigo-Monza, le auto sportive tornano in pista in Brianza

Neppure il Coronavirus ha fermato la Inverigo-Monza.

La terza edizione dell’itinerario per la Brianza dedicato alle auto sportive storiche e moderne è andata in scena sabato 10 ottobre, con una decina di equipaggi a guidare tra le bellezze del territorio.

Ad organizzare la manifestazione Paola Bencini, titolare dello storico bar Bencini di Inverigo (nonché assessore alla cultura ed eventi a Lentate sul Seveso), insieme alla Concessionaria G. Villa di Monza: con la collaborazione del comune di Monza, e con la supervisione dell'Aci, la Inverigo-Monza si è svolta nel rispetto di tutte le precauzioni sanitarie.

Gli equipaggi sono partiti dal bar Bencini di Inverigo. Lungo il percorso hanno visitato le officine di Giussano La Fenice e F.lli Frigerio. Arrivati a Monza, dopo il pranzo all'Hotel de la Ville, sono stati ricevuti dall’assessore alla cultura Massimiliano Longo che li ha poi guidato in una visita per la città fino all’Arengario, per ascoltare l'esibizione al pianoforte nell’ambito della rassegna organizzata “Music Week”. "Ringrazio Matteo Villa della concessionaria G.Villa, gli assessori Andrea Arbizzoni e Massimiliano Longo che si sono adoperati, riuscendoci, per la miglior riuscita possibile dell’evento. E ringrazio naturalmente tutti i partecipanti e chi si è unito a noi in una bella giornata di motori, arte e tradizioni” ha detto Bencini.