Le consulte entrano (gratis) in Autodromo: dal comune un invito per le prove del Gp

L'Autodromo apre le porte alle consulte di Monza. L'amministrazione ha messo a disposizione un ingresso gratuito per il coordinatore di ogni consulta (o in caso di impossibilità per un altro componente della consulta) in occasione delle prove del sabato. Ogni componente sarà ospite della tribuna del comune di Monza. Da quella postazione privilegiata potrà assistere alle prove del Gran Premio del centenario.

La notizia è comparsa sui social. A confermarla Cristina Daniotti, storica componente della consulta di Sant'Albino. "E' stata una bella e gradita sorpresa soprattutto per gli appassionati di Formula 1 - commenta -. Un gesto molto apprezzato. A Sant'Albino per esempio abbiamo messo l'invito alla lotteria. Il nominativo del rappresentante che andrà in Autodromo è stato subito comunicato agli uffici comunali".

Intanto il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) come ogni anno ritorna sul tema biglietti gratis per il Gran Premio ai politici monzesi. Anche questa volta il capogruppo ha rinunciato ai due biglietti riservati ai consiglieri e ha annunciato che farà un accesso agli atti per sapere quanti biglietti sono stati distribuiti e a chi.