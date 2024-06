"Politici venite nel nostro quartiere a vivere la nostra giornata tra smog, traffico e sporcizia"

Un invito ufficiale, durante l’assemblea pubblica, per vivere sulla propria pelle i disagi che sono stati raccontati e che quotidianamente vengono denunciati anche sui social: traffico, smog, immondizia, sottopassi e strade sporche e poche illuminate, mancanza di mezzi pubblici la domenica. Un invito diretto all’assessore Giada Turato e all’architetto del comune Carlo Maria Nizzola quello che lunedì sera è stato inviato da una residente di San Rocco, durante la serata al centro civico per raccogliere le proposte di compensazione da chiedere a Serravalle per la realizzazione del maxi svincolo della A52.

“Venite la mattina presto a San Rocco per vivere quello che ogni giorno noi viviamo - ha spiegato la donna che vive in via Sauro -. La mattina spostarsi con l’auto è impossibile, è un traffico unico. Ben vengano le piste ciclabili (il riferimento è a quella realizzata sul ponte di via Aquileia, ndr) poi però la mattina per percorrere pochi metri si impiegano 15 minuti perché si resta imbottigliati nel traffico”. La mattina inizia male se c’è un incidente in tangenziale. “San Rocco a quel punto è bloccata dal ponte delle 5 curve fino a viale delle Industrie. E lo stesso succede se c’è qualche allagamento, come accaduto recentemente”.

A San Rocco i problemi ci sono anche quando le auto sono ferme. “Mancano parcheggi. La situazione peggiora il martedì quando c’è il mercato, il mercoledì quando c’è pulizia della strada e poi che senso ha mettere il disco orario di un’ora in via San Rocco? Non siamo in centro a Monza dove le persone vengono a fare shopping nei negozi e bisogna garantire il flusso continuo di auto. Qui la gente parcheggia perché ci vive”.

Muoversi coi mezzi pubblici non è facile. “La domenica non ci sono e nel resto della settimana non ce ne sono abbastanza per rispondere alle esigenze delle persone che a quel punto sono costrette a utilizzare la macchina. Provate a venire a San Rocco alle 7 del mattino e a spostarvi per andare al lavoro. Invece di chiederci le compensazioni per una infrastruttura inutile e che peggiorerà la vita del quartiere e la salute dei suoi abitanti, sistemate quello che già non va. La sera provate a percorrere i sottopassi sporchi e bui per tornare a casa”.

Intanto in merito alla vicenda di Serravalle ieri, martedì 4 giugno, è arrivata la notizia che la petizione, presentata dal pentastellato brianzolo Marco Fumagalli, è stata accolta dalla Commissione Europea che condurrà un’indagine preliminare sulla questione. “Visto l'argomento trattato – si legge nel documento formato da Dolors Montserrat, presidente della Commissione per le petizioni - ho anche trasmesso per informazione la Sua petizione alla Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo”.