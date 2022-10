Allarme siccità: ecco la soluzione brianzola per irrigare il campo da calcio

Anche se l’acqua non è potabile va ugualmente bene per irrigare prati e superfici green. È un’acqua ‘particolare’ quella prelevata dai pozzi di prima falda. Opere pubbliche che BrianzAcque sta effettuando nell’ambito delle politiche di risparmio e di contenimento delle risorse idriche. A Vimercate (nella frazione di Oreno) la monoutility dell’idrico locale ne ha completato uno a servizio del centro sportivo di via Lodovica. Un investimento nel segno della più piena sostenibilità ambientale contro la siccità e per un uso sempre più consapevole dell'acqua: è stato realizzato in sei mesi è stato finanziato reinvestendo i fondi introitati con bollette pagate dai cittadini.

Come funzionata

L’acqua, 'pescata' dall’impianto ad una profondità di 46 metri, viene impiegata per innaffiare un campo da calcio in erba naturale senza sprecare la preziosa acqua potabile. E non sarà un progetto isolato. Il progetto verrà ripetuto a Monza (al centro sportivo Luigi Berlusconi), a Lissone (al campo sportivo di via Dante), a Sovico (all’Oasi Belvedere). Tutte queste strutture vengono studiate e costruite a uso e consumo di aree verdi esclusivamente di proprietà pubblica. Gli enti locali coinvolti nel 2020 avevano risposto ad una manifestazione di interesse messa a punto dal settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque.

Il progetto

I pozzi di prima falda sono perforati tutti con lo stesso diametro ma con profondità diverse, variabili dai 45 metri ai 100 metri, a seconda di dove si intercetta la prima falda freatica. In tutti viene istallata una pompa che garantisce la portata massima di 8 litri al secondo. Una volta prelevat, l'acqua viene convogliata in un serbatoio di accumulo che funge sia da polmone di riserva, sia per mitigare la temperatura dell’acqua. La risorsa idrica viene quindi incanalata nel sistema di irrigazione esistente e di norma utilizzata per bagnare e manutenere il verde dei campi sportivi, che di norma richiede l’impiego di ingenti quantitativi d’acqua.

"Evitiamo lo spreco"

“Questo genere di opere rappresentano prassi virtuose in quanto si inseriscono in un nuovo filone industriale-gestionale green che va a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e a soddisfare idro esigenze non potabili - spiega Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di Brianzacque -. Oltre a evitare lo spreco di acqua 'trattata', a consentire un minor sfruttamento delle risorse idriche, il pozzo di Oreno permetterà risparmi sia per la comunità locale, sia per noi gestori del servizio idrico integrato”.

"Un importante investimento"

“Essere sostenibili - aggiunge il sindaco Francesco Cereda - passa dai comportamenti di ognuno di noi tanto quanto da investimenti pubblici che vadano nella giusta direzione. Operazioni come questa sono importantissime perché ci permettono di risparmiare ingenti quantità di acqua potabile, che sappiamo tutti essere una risorsa vitale per tutte le comunità. I recenti problemi di siccità ci hanno insegnato, qualora fosse stato necessario, che è fondamentale fare un uso efficiente e corretto delle risorse idriche, e questa operazione va esattamente in questa direzione”. “Esprimo soddisfazione per la creazione di questo nuovo pozzo che sarà a disposizione dell'impianto sportivo di Oreno - precisa Sergio Frigerio, assessore ai Lavori pubblici -. Abbiamo appena passato un’ estate con il problema della siccità dove è diventato prioritario un consumo consapevole dell'acqua. Grazie all'attivazione di questo pozzo potremo usare le acque di prima falda andando a risparmiare sull'utilizzo dell'acqua potabile portando così un risparmio idrico”.