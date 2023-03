L'incantevole gioiello verde in mezzo al lago: l'idea per una gita

Un isola in mezzo al lago. L'idea per una escursione primaverile a poca distanza da Monza potrebbe essere l'Isola del Garda. Dal 2 aprile al 15 ottobre, un percorso della durata di circa 2 ore (insieme a una guida autorizzata) accompagnerà il visitatore alla scoperta di alcuni degli angoli più affascinanti dell'isola, come i magnifici giardini all’inglese e all'italiana, due sale della villa in stile neo-gotico veneziano e il parco naturale. L'Isola non può essere visitata in autonomia.

Il biglietto include imbarcazione, visita guidata e drink di benvenuto. Costo dell’esperienza:

Intero: da 36 euro a 47 euro

Ridotto: da 32 euro a 43 euro

Bambini: da 20 euro a 31 euro

"L’Isola è situata sulla sponda bresciana del lago di Garda, a poche braccia d'acqua da San Felice del Benaco. Oggi deve il suo fascino soprattutto alla straordinaria villa in stile neogotico veneziano, progettata dall'architetto Luigi Rovelli nei primi '900; un'imponente costruzione armonica, ricca di particolari architettonici sorprendenti" si legge sul sito.

"?Vanta di una bellissima tela settecentesca di Carlo Carloni. Ai suoi piedi terrazze e giardini all'italiana digradano fino al lago. Tutt'intorno la vegetazione è rigogliosa e intatta, ricca di piante locali, esotiche, essenze rare e fiori unici. Non è possibile visitare l’isola in autonomia. La permanenza è di 2 ore/2 ore e mezza. La trasferta ha una durata di 15/40 minuti per tratta in base al porto di partenza. Sono ammessi solo cani di piccola taglia che possono essere trasporti in braccio o in borsa". Qui tutte le informazioni.