Marco, il vincitore dell'Isola dei famosi, devolve parte del premio a PizzAut

PizzAut approda all’Isola dei famosi. O meglio il vincitore dell’Isola dei famosi 2023 – Marco Mazzoli - approda da PizzAut. Non solo per gustare quella pizza che, chissà quante volte avrà sognato di divorare mentre partecipava al reality. Ma per aiutare il progetto ideato e promosso da Nico Acampora. Una parte della vincita andrà proprio alla pizzeria brianzola dove vengono preparate e sfornate le pizze più buone della galassia conosciuta.

È stato lo stesso Marco ad annunciarlo sui social. Con un video ha raccontato che “parte della mia vincita andrà al progetto PizzAut che ho conosciuto grazie a mia moglie. Loro sono straordinari. Sono ragazzi autistici che lavorano e il loro progetto si sta espandendo in tutta Italia”.

Grande la gioia di Nico Acampora che ha immediatamente condiviso la notizia sulla pagina Facebook di PizzAut . “Mi hanno appena segnalato che Marco ha deciso di donare parte della somma vinta all'Isola dei Famosi proprio al progetto PizzAut - scrive Acampora -. Lo ha fatto affascinato dalle attività dei nostri ragazzi e su cosiglio di sua Moglie Stefania. ( le donne sono sempre un passo avanti). In questo modo Marco, non solo sostiene le nostre attività, ma contribuisce a dare visibilità al tema dell'autismo, del lavoro e di un futuro possibile per ragazzi troppo spesso dimenticati dalle Istituzioni e dalla società. Per questo motivo ci tenevo a ringraziare infinitamente Marco e Stefania e ad invitarli per una cena romantica da noi...( sappiamo che volete riposarvi ed il nostro ristorante ed i miei ragazzi moltiplicano per 1000 ogni gesto d'amore). La leggerezza non va mai confusa con la superficialità. Grazie Marco e grazie Stefania vi aspetto per un grande abbraccio con tutti i ragazzi Aut e la Pizza più buona della galassia conosciuta”.

Talmente buona che fino a settembre per le cene è tutto esaurito.