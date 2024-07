Un campione con le infermiere per imparare a difendersi in corsia

Luca Cecchetti, campione mondiale di kickboxing, in corsia per insegnare alle infermiere a difendersi.

Volge al termine la prima edizione del corso introduttivo di autodifesa che gli Istituti Clinici Zucchi (Gruppo San Donato) hanno organizzato, a partire dal mese di maggio, per il proprio personale femminile. E ora si pensa alla seconda edizione.

L’ospedale è infatti impegnato da anni nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti i dipendenti, come testimoniato anche dalla certificazione di Parità di Genere ricevuta nel mese di ottobre dello scorso anno. Il corso di dieci lezioni intensive, tenute da Luca Cecchetti, campione mondiale di kickboxing, ha fornito alle partecipanti le tecniche di autodifesa di base, ma anche consigli pratici per affrontare situazioni di rischio. La combinazione di teoria e pratica ha reso l’iniziativa coinvolgente e altamente istruttiva, raccogliendo l’entusiasmo delle partecipanti.

In un contesto in cui le molestie sessuali e la violenza di genere sono purtroppo ancora diffuse, acquisire conoscenze di autodifesa diventa un passo fondamentale verso una maggiore sicurezza personale. Ma non solo. Oltre a fornire competenze tecniche per proteggersi, promuove, infatti, la fiducia in sé stessi, la consapevolezza e l’autostima, incoraggiando le donne a sentirsi capaci e pronte a difendersi non solo fisicamente, ma anche mentalmente ed emotivamente.

Si pensa alla seconda edizione

L’iniziativa, che risponde a un bisogno immediato di sicurezza, si inserisce nel più ampio alveo del Piano di Parità di Genere degli Istituti Clinici Zucchi e nell’obiettivo strategico di coltivare il benessere del personale. Considerato il successo di questa prima edizione, si stanno già pianificando nuove sessioni per il prossimo futuro, come ha dichiarato Renato Cerioli, amministratore delegato degli Istituti Clinici Zucchi: "Sono estremamente orgoglioso di aver avviato questa iniziativa all’interno dell’ospedale. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere la sicurezza del nostro personale femminile, sia sul lavoro che nella vita quotidiana. Le nostre dipendenti hanno raccolto con grande entusiasmo questa opportunità e sono fiducioso che potremo realizzare ulteriori edizioni di successo, contribuendo a un futuro più sicuro e paritario per tutti".