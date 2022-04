Che cosa ci fanno 20 paia di blue jeans davanti alla Villa Reale?

Non sono certamente passati inosservati. Quelle 20 paia di jeans che svettano vicino al cancello di ingresso della Villa Reale di Monza. Allegri, colorati, decorati con fiori, con forme geometriche. Si tratta dell'installazione "Autismo in blue jeans", progetto dell'artista monzese Roberto Spadea che ha coinvolto una ventina di ragazzi autistici e con altre forme di disabilità.

Spadea è il papà dei "blue jeans artistici". Un progetto nato nel 2014 quando ha sbalordito Monza appendendo in giro per la città una cinquatina di paia di jeans colorati. Blue jeans vecchi ai quali lui ha dato nuova forma, rendendoli opere d'arte che non possono assolutamente lasciare le persone indifferenti. "In questi anni ho ricevuto tanti blue jeans - spiega -. Jeans usati, o per meglio vissuti". Jeans che hanno un trascorso, un passato, che racchiudono una vita. Jeans indossati in momenti importanti, tristi e felici della vita di chi, ad un certo, ha deciso di abbandonarli per trasformarli in opere d'arte. Jeans sia da donna sia da uomo, che Spadea prima tratta con una particolare resina (per mantenerli in forma) e che poi trasforma in tele.

"Ho preparato una ventina di jeans e li ho consegnati in diverse scuole e associazioni di Monza e della Brianza - continua -. I ragazzi autistici e con altre disabilità poi li hanno dipinti, dando libero sfogo alla loro creatività. C'è chi ha dipinto fiori, farfalle, personaggi dei cartoni animati. Opere che restano in piedi e che si fanno ammirare".

Il progetto Autismo in Blue Jeans era iniziato nel 2019 con una mostra in centro a Monza. Un'installazione in piazza San Pietro Martire che aveva conquistato i monzesi che, passeggiando, notavano quei bellissimi jeans colorati frutto della fantasia e dell'abilità di artisti speciali. Poi due anni di pandemia e adesso il ritorno, con una nuova coloratissima installazione che rimarrà visibile fino all'1 maggio nelle ex Sale consiliari del Teatrino di Corte della Villa Reale.