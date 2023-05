Quegli strani jeans rosa al centro della piazza

Daranno il benvenuto al Giro d’Italia a modo loro. Con quella creatività e fantasia che in molti hanno già avuto modo di apprezzare nelle loro opere e nelle precedenti mostre allestite anche nella prestigiosa cornice della Villa Reale di Monza. Anche questa volta sono riusciti a stupire con quei jeans rosa apparsi misteriosamente nel pomeriggio di lunedì 8 maggio a Seregno in piazza Risorgimento. Oltre una decina di jeans rosa, decorati ciascuno con scritte diverse, che restano “in piedi” (senza essere indossati) nel centro della piazza. Dietro una grande scritta: love. L’effetto, per chi ieri sera è passato in quell’angolo della cittadina brianzola, è meraviglioso. Un suggestivo gioco di luci e di ombre e lì, al centro, quei jeans realizzati da artisti speciali.

Gli artisti autistici di FacciaVista e di Anfafas Brianza che con questa installazione hanno voluto rendere omaggio al passaggio del Giro d’Italia a Seregno previsto per il 21 maggio. “La scelta di rendere il jeans protagonista non è casuale - spiegano gli organizzatori -. Si tratta dell’indumento più usato dai giovani. Nessun altro indumento potrebbe rappresentare meglio la libertà di vivere. In un mondo ormai schiavo dell'usa e getta, i jeans smessi che si rialzano autonomi e sono pronti a camminare nella città sono il simbolo per valorizzarla e comunicare che l’autismo esiste e crea con semplicità una sua grande libertà”. Un lavoro durante il quale i ragazzi sono stati accompagnati dall’artista monzese Roberto Spadea che, circa una decina di anni fa , ha "inventato" quei jeans artistici che fin da subito hanno incuriosito chi li vedeva in giro per le vide del capoluogo e che, ben presto, hanno fatto il giro della Brianza.

Il coordinamento dei ragazzi impegnati nella realizzazione dei jeans rosa è stato gestito dall’Associazione Facciavista Onlus e Anfass Brianza nel laboratorio artistico attivo tutti i venerdì nella sede di Anffas a Seregno. Alla realizzazione dell’installazione ha contribuito Autacademy , l'Accademia aperta all'interno del Parco di Monza che offre un percorso formativo e di introduzione al mondo del lavoro a decine di giovani autistici. L’istallazione rimarrà visibile fino al 21 maggio. Inoltre sabato 13 maggio alle 16 è previsto, proprio accanto ai jeans rosa, un incontro con gli artisti.