"Monza, la città che mi ha conquistata e che mi ha fatto trovare l'amore"

"Sole, cuore, amore" recitava il noto tormentone musicale di qualche anno fa cantato da Valeria Rossi. "Tre parole", il titolo. Lo stesso che sembra riassumere perfettamente la storia di Jess, una ragazza originaria di Lodi che a Monza ha trovato la sua dimensione ideale. Dopo averla visitata da sola per la prima volta in occasione del Gran Premio (in una bella giornata di sole, appunto), Jess è infatti tornata più volte nella città che le ha conquistato il cuore. E mentre attendeva di poterci tornare a vivere ha pure conosciuto l'amore. Ovvero il suo odierno fidanzato, che è cresciuto a Monza e con il quale oggi convive.

Una bella "favola", quella di Jess, di quelle da narrare mentre in sottofondo a ritmare il tempo del racconto ci sono le note di una canzone romantica. Talmente bella che la protagonista ha voluto postarla sulla pagina Facebook di "Sei di Monza se..." per "tirare su il morale" a quei monzesi ai quali Monza sembra quasi non piacere ormai più di tanto.

"Ultimamente leggo molti post di monzesi demotivati e un po' tristi per il cambiamento che la loro città ha subito negli ultimi anni - ha scritto nel post Jess - Così ho deciso di raccontarvi la mia storia per tirarvi un po' su il morale! Sono di Lodi e a Monza ci sono stata per la prima volta nel 2012 per andare a vedere il Gran Premio di Formula 1 da sola. Arrivata alla stazione prendo la navetta che mi porta al parco e durante il tragitto rimango incuriosita da quel poco che ho visto. Decido dunque di tornare un paio di anni dopo a visitarla. Rimango affascinata dal Duomo, mi perdo tra le sue vie e mangio all'Osteria del Cavolo. E intanto penso a quanto sarebbe bello vivere qui, vicino ai laghi e potendo vedere le montagne". Conquistata dalla bellezza e dalla regalità di Monza, Jess non ha mai perso la speranza di poterci vivere. Anche se il destino, come sempre accade, anche per lei ha deciso di metterla di fronte a una svolta non prevista, forse proprio per testare quanto fosse realmente profondo il suo desiderio.

"La vita mi porta a trasferirmi 6 anni a Roma, conclusi con il sopraggiungere della pandemia e con il mio ritorno a Lodi". Di lì, per la giovane che aveva sempre sognato di vivere a Monza, la svolta: "Solo un paio di mesi dopo incontro un ragazzo - si legge ancora nel post - Mi racconta che è di Monza e io gli racconto quanto mi fossero piaciute la sua città e la Brianza". Poi il lieto fine, come quello che c'è sempre nelle favole. Quel ragazzo cresciuto a Monza incontrato per caso, di nome Mor, è infatti diventato il suo fidanzato. Colui grazie al quale Jess ha potuto stabilirsi definitivamente in Brianza e grazie al quale ha anche potuto suggellare il suo sogno d'amore. "Stiamo insieme da 3 anni, viviamo ad Arcore e frequentiamo spessissimo Monza, ed io ancora adoro perdermi tra le sue vie. Non perdetevi d'animo" ha concluso nel suo post Jess.

Raccontando di una Monza che, per quanto spesso bistrattata, sa essere ancora magica. Pure bella come il sole. Capace di aprire il cuore. E foriera di buone cose. Come l'amore.