La Reggia di Monza diventa il palazzo del Lavoro: il Job Day alla Villa Reale

La Reggia di Monza per un giorno è diventata il palazzo del Lavoro. Nell'elegante cornice delle sale della Villa Reale si sono ritrovati aziende, specialisti del settore e aspiranti candidati per una giornata dedicata alla promozione dell'occupazione e al sostegno di tutti i lavoratori. Il Job Day è andato in scena mercoledì 15 maggio ed è stato organizzato dalla provincia di Monza e della Brianza insieme ad Afol Monza Brianza con la partecipazione, oltre che del presidente della Provincia di Monza e della Brianza anche dell’assessore al Lavoro di Monza e dell'Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia che ha voluto aprire l’Agenda Lavoro - investire per il futuro testimoniando il proprio impegno per il sostegno all'occupazione nella comunità locale.

L'evento ha registrato una notevole affluenza di cittadini interessati, provenienti da diverse fasce d'età. "Il Job Day ha offerto ai partecipanti la possibilità di incontrare direttamente rappresentanti di numerose aziende, delle Agenzie per il Lavoro, degli Enti di Formazione e del Terzo Settore del territorio. Per i cittadini è stata l’occasione per esplorare le opportunità di lavoro e i corsi di formazione disponibili sul territorio, revisionare il proprio curriculum, partecipare a colloqui di lavoro diretti, workshop e seminari informativi su temi legati al mondo del lavoro e allo sviluppo delle competenze professionali" spiegano dai centri per l'impiego Afol del territorio.