"All you need is love", dopo gli Addams per Natale la Reggia di Monza è di John Lennon

Dopo gli Addams alla Reggia di Monza risuonano le note dei Beatles. "All you need is love", questo il motto scelto per presentare il programma di apertura straordinaria delle festività di Natale alla Villa Reale di Monza con un cartellone di iniziative ispirate proprio alla musica e ai personaggi di John Lennon e Yoko Ono.

"John Lennon e Yoko Ono sono gli spiriti usciti da una delle tante stanze abitate dai fantasmi che gli Addams hanno aperto e liberato nella loro recente apparizione alla Reggia di Monza. Saranno loro a portare lo Spirito del Natale, la speranza per un mondo di Pace, poesia e musica da degustare scoprendo e abitando le magnifiche sale della Reggia nelle festività 2022/2023" spiegano dalla Reggia di Monza presentando l'iniziativa organizzata in collaborazione con Musicamorfosi.

"Un grande happening di arte partecipata pensata per grandi e piccini dove, alle mostre speciali Keith Haring Radiant Vision e Stregherie, alle visite guidate negli Appartamenti Reali si sommano Concerti Spirituali con visita guidata nella Cappella Reale a cura del FAI delegazione Monza e i Concerti di Natale con l’orchestra Milano Classica impegnata in un viaggio nel pop barocco tra Corelli e i Beatles in un grandioso e sorprendente concerto di Natale che chiuderà la prima apertura straordinaria dall’8 all’11 dicembre".

"Dal 26 dicembre all’8 gennaio 2023 la Villa si popolerà di sogni, canzoni, performance, letture, poesie, giochi e spettacoli per grandi e piccini con un programma speciale che sveleremo piano piano sul sito". Tra le iniziative: la Sala degli specchi diventa una Sala della Musica permanente. Prove aperte e concerti brevi dove la musica dei Beatles diventa Barocca, con voci cantautoriali esclusivamente femminili e temi di Natale in chiave jazz. Nel Salone delle Feste è in programma ‘Imagine: musica e danza’ sui versi della lirica di Yoko Yoko Ono da cui John prese spunto per creare il suo capolavoro nel 1971. Due canzoni e due voci femminili Ilaria Pastore e Nicoletta Tiberini si alternano nel rileggere i due grandi successi della coppia: Imagine e Happy Christmas (War is Over) che verranno coreografati da due danzatori, Clelia Fumanelli e Edoardo Sgambato, facendovi volare sulle ali della musica nello splendore del Salone da Ballo della Villa Reale. Venerdì 9 e sabato 10 dicembre tornano nei Giardini Reali anche le mongolfiere per l'esperienza del volo frenato su un pallone aerostatico sospesi tra arte e natura.

Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito.