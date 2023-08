Tuffo negli anni Novanta: la piazza brianzola che si trasforma in karaoke

Una serata a tutto karaoke. Il borgo di San Giorgio (deliziosa frazione di Biassono) per una sera si trasforma in palcoscenico regalando la possibilità di esibirsi a grandi e piccini.

Il 9 settembre il gruppo San Giorgio Alegher (con il patrocinio del comune, la collaborazione dell’insegnante di canto Kim Kalim e del Corpo musicale di Villasanta) organizza il concorso canoro Karaoke in piazza. Possono partecipare tutti. Bisogna inviare la propria candidatura (inviando un’email a antoniocesare.oggioni@fastwebnet.it) indicando le proprie generalità (nome, cognome e data di nascita); due titoli di canzoni (una per la selezione e una per la finale); e due basi (in mp3-mp4). La giuria selezionerà i cantanti: accederanno alla finale 6 concorrenti e premiati i primi 3. Il vincitore potrà incidere la sua canzone in uno studio di registrazione, al secondo premiato verrà offerta una lezione di canto, e al terzo la coppa. La quota di partecipazione è di 10 euro da versare entro il 6 settembre al bar Il Postone (via Cesana e Villa)