Monza torna ad illuminarsi con il Kernel Lab, che quest'anno sarà itinerante

Una festa di luci e di colori, ma anche momenti di incontro e di confronto, approfondimenti sulle nuove tecnologie e sul futuro dell’intelligenza artificiale. Sono questi alcuni degli ingredienti dell’edizione 2023 del Kernel Lab, uno degli eventi che negli ultimi anni ha riscosso maggiore interesse con il richiamo di migliaia di spettatori non solo da Monza. Bambini, ragazzi, famiglie e pensionati che la sera sono rimasti a bocca aperta ammirando il meraviglioso spettacolo di giochi di luce e di suoni che in passato ha illuminato i maggiori monumenti di Monza. Per questa edizione si illumineranno la Villa Reale, i Boschetti Reali, e le strade del centro storico.

La magia, adesso, si ripete. La manifestazione, organizzata dall’associazione Area Odeon di Monza, si svolgerà il 29 e il 30 settembre. Un evento che l’amministrazione comunale sosterrà economicamente con un contributo di 30mila euro, a fronte degli oltre 54mila dei costi totali.

Quest’anno, oltre ai meravigliosi giochi di luci e di suoni che illumineranno alcuni angoli della città, è previsto anche il coinvolgimento degli studenti del liceo artistico Nanni Valentini con un evento serale nel cortile della scuola con installazioni di luci, perfomance audiovisive e 3D mapping. Ma il Kernel Lab sarà un evento anche itinerante con lo spettacolo “Light-Parade- Comunità in azione” un’esibizione in movimento di luci che dalla Villa Reale si sposterà in altri angoli della città con la partecipazioni delle associazioni Il Veliero, Rete TikiTaka, l’istituto tecnico Hensemberger e l’Accademia Pbs.