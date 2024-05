"La discarica è il parco giochi dei brianzoli": parola del noto youtuber

I rifiuti? Possono essere divertenti. Perlomeno se, tra un cassone e l'altro della discarica (o più correttamente, come ricordano i responsabili, "centro di raccolta"), si aggira un personaggio istrionico munito di videocamera.

Il binomio da tenere d'occhio è quello tra Silea e Konrad il Brianzolo, popolare youtuber che ha incentrato il suo ultimo video, visibile qui, su una visita al centro di raccolta dell'azienda lecchese a Valmadrera, nella Brianza Lecchese. Così come sottolinea anche LeccoToday.

Konrad, all'anagrafe Corrado Dugo, ha impiegato pochissimo tempo per ambientarsi e tirare fuori l'ironia che lo ha reso celebre: "La discarica è un parco giochi per un brianzolo". Oppure, ancora, "Se facessero entrare gli umarell a guardare, verrebbero di corsa" su uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero gli anziani appassionati di cantieri.

"Meglio che mio marito non tocchi nulla!"

Numerosi, com'è lecito attendersi, gli incontri interessanti con i cittadini che si recano all'isola ecologica: c'è chi scherza, "ci vuole la mascherina altrimenti rischi di essere contaminato", indossando una maschera del Carnevale, e chi seriamente svuota secchi di scarti vegetali. "Quasi tutti maschietti, almeno c'è lei": così si rivolge Konrad a una donna, abile a rispondere a tono, "Meglio che mio marito non tocchi nulla in giardino, altrimenti mi fa morire tutto!".

Ad andare in discarica c'è gusto? Unanime la risposta: "Si può svuotare il garage, perché noi brianzoli amiamo tenere le cose in ordine". Non manca chi arriva addirittura con il trattore. Ma quanto spesso ci si reca al centro di raccolta? La maggior parte delle persone intervistate da Konrad sostiene una volta al mese.

Tutto corretto? Nemmeno per sogno. "Non chiedono mai dove buttare le cose nonostante ci siano i cartelli e così sbagliano, basta fare in fretta per andare via" spiega un addetto. Non manca, alla fine del video, il messaggio costruttivo sull'importanza della raccolta per riciclare i rifiuti conferiti al centro.