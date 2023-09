L'assessore Bertolaso in visita al San Gerardo, ecco perché

Mettere i lavoratori nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile.

Questo l'impegno dell'assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Betolaso, giunto nella giornata di ieri, 28 settembre, al San Gerardo (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori) nell'ambito dei lavori sulla pianificazione della campagna vaccinale. Prima una visita ai locali del pronto soccorso, accompagnato dal presidente Claudio Cogliati, dal direttore generale Silvano Casazza e dal direttore sanitario Aida Andreassi, poi l'assessore è intervenuto per un saluto al convegno in corso in via Pergolesi dal titolo "IRCCS San Gerardo: attualità, prospettive e sviluppi".

"La Costituzione parla chiaro - ha detto l’assessore Bertolaso rivolgendosi agli operatori sanitari - la salute è un diritto e noi dobbiamo garantirlo a tutti, senza se e senza ma. Dobbiamo dare a tutti quelli che lavorano nel mondo della sanità gli strumenti, le possibilità e le capacità. È giunto il momento di fare le cose in modo concreto con provvedimenti che indichino tutto quello che serve per essere davvero efficaci e operativi”.

Sul pronto soccorso l'assessore ha invece sottolineato: “È il punto di riferimento dove vanno tutti quelli che hanno un problema ed è quindi una via di accesso alle realtà ospedaliere che deve essere la migliore possibile. Purtroppo, nei pronto soccorso spesso si lavora in situazioni di disagio e di difficoltà. Per questo continuiamo molto a insistere per avere le forze dell’ordine presenti per tutelare i nostri operatori e per lo stesso motivo lavoriamo per assistere i pazienti. Perché arrivino con modalità di accoglienza e di informazione più efficaci”.

L’assessore ha poi ringraziato i presenti e ha garantito la sua attenzione al personale sanitario: "Il mio impegno è quello di mettervi nelle condizioni di lavorare nel modo migliore possibile, ognuno nel suo settore e nell’ambito delle proprie competenze, facendo in modo che il San Gerardo continui a crescere e a essere un centro di riferimento per l’assistenza ai pazienti ma anche per la formazione dei medici, degli infermieri, delle ostetriche e di tutti gli operatori sanitari".