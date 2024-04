L'azienda dell'oro blu di Monza vince ancora un premio

Un premio per la sostenibilità e la resilienza.

BrianzAcque, l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nella provincia di Monza e Brianza, è il vincitore della prima edizione degli Aquality Award per la categoria sostenibilità e resilienza. Il premio è stato ritirato il 9 aprile in occasione della decima edizione di Aquality Forum, l’evento di Ikn Italy dedicato agli operatori dell’idrico sulle scelte in tema di sostenibilità, investimenti e transizione digitale.

La giuria - composta da Samir Traini, partner Ref Ricerche, Marco Fantozzi, Managing Director di Isle Utilities Membro di Iwa, e Alberto Bernardini, managing partner Agenia - ha assegnato il premio a BrianzAcque riconoscendo che l’azienda ha assolto in modo completo e virtuoso a tutti e tre gli ambiti della candidatura: mitigazione ambientale e salvaguardia della risorsa idrica, anche in termini di progetti r&s per trattamento acque potabili e/o reflue, sviluppo tecnologico e innovazione per l’uso efficiente delle risorse idriche e per la riduzione delle perdite e bilancio di sostenibilità e trasparenza Esg.

Le motivazioni della giuria

Diverse le motivazioni della giuria che hanno portato BrianzAcque a ottenere l'ambito riconoscimento. Anzitutto per essere attiva anche nella produzione di energia elettrica con varie modalità (cogenerazione a gas naturale e fotovoltaico), in larga parte per uso interno ed anche con finalità di teleriscaldamento e risparmio di Co 2. E poi per la valorizzazione di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla salvaguardia della risorsa idrica, per avere implementato un approccio avanzato alla digitalizzazione mettendo in atto azioni volte alla riduzione delle perdite e al monitoraggio delle reti e dei distretti, e ancora per i risultati fin qui ottenuti in termini di riduzione delle perdite che dimostrano l’efficacia dell’approccio di asset management applicato. E che sono incoraggianti per il completo ottenimento degli obiettivi previsti dal progetto Pnrr 4.2.

Infine per la maggiore completezza informativa sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

"Azienda in linea con gli obiettivi di Onu 2030"

"Ringraziamo Ikn e la giuria per averci assegnato l'Aquality Award 2024 - spiega il presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci - un riconoscimento che ci rende orgogliosi del lavoro svolto. Una soddisfazione che va condivisa con tutti i collaboratori di BrianzAcque che grazie al loro lavoro e alla loro professionalità contribuiscono al raggiungimento dei risultati che ci permettono quest'oggi di essere ancora una volta premiati".

Alla cerimonia di consegna il vicepresidente di BrianzAcque, Gilberto Celletti, ha sottolineato come l'azienda "abbia sempre creduto nella sostenibilità e ne sia stata pioniera, facendone bussola e leva di crescita. L’acqua, che gestiamo industrialmente, è la verticale su cui si gioca buona parte del futuro del Pianeta. Mai come oggi, con la stretta imposta dai cambiamenti climatici, la sostenibilità si sposa con la resilienza. Mai come oggi, in questi tempi di transizione, BrianzAcque è in campo con un impegno quotidiano in linea con gli obiettivi dell’agenda Onu 2030, di cui beneficiano l’azienda e l’intera comunità brianzola in cui operiamo”.