La Brianza diventa il regno dei colori e della primavera: apre un altro campo di tulipani

La Brianza come l'Olanda: terra di fiori e tulipani. A Cornate d'Adda, per il settimo anno, torna l'atteso appuntamento di primavera con l'apertura del campo di raccolta Fioriranno.

I fiori nel campo creato dai fratelli Niccolò e Tecla, si potranno raccogliere a partire da venerdì 22 marzo, giornata in cui aprirà ufficialmente il campo u-pik di tulipani e narcisi, a partire dalle 15. Poi il campo fiorito che sorge lungo Strada Costiera, a Cornate sarà aperto tutti i giorni della fioritura dalle 10 alle 19 e a intrattenere i visitatori ci saranno anche laboratori ed eventi organizzati con appuntamenti speciali come l'incontro con i pony per i più piccoli, in programma il prossimo 30 marzo.