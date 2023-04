Dagli attori Aldo, Giovanni e Giacomo all'attrice Elena di Cioccio, al giornalista di Mattino 5 Francesco Vecchi, tanti sono i vip che approderanno in città. Il motivo? Sostenere le attività della nota cooperativa La Meridiana, e in particolare Slancio e il Paese ritrovato.

L'appuntamento è per il 17 e 18 maggio allo Sporting Club di viale Brianza, dove si aprirà "Visiona MovieFest", una rassegna culturale dedicata al cinema il cui ricavato ottenuto dalla vandita dei biglietti andrà appunto interamente devoluto alla cooperativa sociale monzese che da oltre 40 anni si occupa si occupa delle esigenze di persone, soprattutto anziane, colpite da gravi patologie e disabilità.

Curata da Driadi produzioni insieme a Hemingway & co, l'associazione culturale presideduta dal giornalista e scrittore monzese Dario Lessa, e in collaborazione con FF Agency e Sporting club e con il patrocinio del comune, la rassegna contemplerà due differenti approcci per i visitatori. Nel salone principale dello Sporting club, a partire dalle 18, verranno infatti omaggiati gli attori ospiti della manifestazione attraverso la proiezione di alcune scene iconiche dei loro film e un dibattito cui saranno protagonisti moderato da un giornalista o da un personaggio del mondo dello spettacolo e dell’editoria. All’esterno, a partire dalle 20, sarà invece allestito un bar per aperitivi, cocktail e drink, con dj set e musica dal vivo.

Il programma

Il 17 maggio, alle 19, ad aprire il festival sarà Gene Gnocchi, protagonista del film "Metalmeccanico e parrucchiera in turbine di sesso e politica". L'attore dialogherà con il comico Silvio Cavallo, ricordando la grande regista Lina Wertmuller. Alle 20 il giornalista de Il Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto omaggerà invece il regista Mimmo Calopresti (regista e attore di capolavori quali Preferisco il rumore del mare, L’abbuffata, Aspromonte - La terra degli ultimi, Romanzo radicale e Versace) e il cinema italiano d'autore. Alle 21 sarà la volta del tributo al celebre trio d'attori Aldo, Giovanni e Giacomo con una carrellata delle scene dei loro film. A moderare l’incontro sarà Francesco Vecchi, conduttore Mattino 5.

L'ingresso per tutti sarà alle 18,30, con bar aperto e con possibilità anche di prenotare la cena a buffet nella sala ristorante. Il dj set partirà alle 20, cui alle 21 seguirà lo spettacolo con musica dal vivo.

Il 18 maggio il primo appuntamento sarà alle 18,50 con la presentazione del film Il cacio con le pere e con la presenza del regista Luca Calvani, dell’attore Francesco Ciampi e dell’attrice Elena Di Cioccio che dialogheranno con la giornalista Diana de Marsanich. alle 19,50 seguirà la presentazione del film Il principe di Melchiorre Gioia, con la presenza dell'attore comico Silvio Cavallo che dialogherà con la giornalista Federica Fenaroli. Alle 20,20 sarà dato spazio alla presentazione delle attività della cooperativa La Meridiana mentre alle 20,30 sarà infine la volta dell'omaggio all'attore Alessandro Haber attraverso una carrellata dei suoi numerosi film e attraverso le scene che hanno segnato la storia del cinema. A moderare l’incontro sarà la poetessa e musicista Roberta Castoldi. Alle 21,30, su prenotazione, sarà possibile partecipare alla Gran cena di gala nel ristorante dello Sporting club.

L'ingresso per tutti sarà sempre alle 18.30 con bar aperto, Bar aperto - dj set dalle 20 e live music dalle 21, 30.

Come sostenere La Meridiana

È previsto un biglietto di entrata per il party (con consumazione compresa) e un altro biglietto per assistere alle presentazioni e ai tributi con attori e registi nella sala principale. L’accesso alle aree esterne (bar & music) è per tutti, anche per chi ha acquistato solo il biglietto per le presentazioni cinematografiche nella sala. Per informazioni e per acquistare i ticket d’ingresso scrivere a associazionehemingway@gmail.com