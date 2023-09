La scuola monzese che ha un'aula per i "piccoli scienziati" e nuovi giochi in giardino

Una nuova area giochi, un'aula per diventare piccoli scienziati e un murale decorato sulla facciata della scuola. E’ stata inaugurata nella giornata di mercoledì dal Sindaco Paolo Pilotto e dall’Assessore all’Ambiente Giada Turato la nuova area giochi della scuola dell’infanzia Cazzaniga. Sindaco e assessore hanno fatto anche un sopralluogo all’interno della struttura, recentemente dotata di nuovi arredi e laboratori, compresa una nuova aula per permettere ai bambini di familiarizzare con la tecnologia. Sulla facciata est un murale realizzato dall’associazione "We Run the Streets" colora l’ingresso della struttura grazie al contributo dell’Associazione dei Genitori e di alcune aziende locali.

L’area giochi

Il progetto è un vero e proprio omaggio a Claude Debussy, che nella composizione “Jimbo's Lullaby” dedicata ai bambini, richiama uno dei giochi preferiti di sua figlia, un elefantino di pezza. Inizialmente pensata e progettata per richiamare una forma circolare o a mezza luna, dopo una serie di studi e giochi a specchi il disegno ha iniziato a prendere una forma diversa e a ricordare una testa stilizzata di elefante. L'area misura all’incirca 200 metri quadri e ha in dotazione diverse attrezzature ludiche inclusive scelte in base alla fascia di età, alla conformazione e a un giusto bilanciamento tra spazi vuoti, di movimento e aree di sicurezza delle attrezzature. Sono presenti, una doppia torretta con scivolo, ponte e arrampicata; panelli sonori; handpan sonoro; fiorellini comunicanti e un percorso in movimento composto da gioco “campana”, funghetti, tunnel e collinetta. Completano l'area alcuni particolari in gomma anti-trauma: una collinetta, corrispondente a uno dei due occhi dell’elefante; il "circolo delle quinte” disegnato nella parte centrale; un pianoforte in 2D con una mezzaluna e, nella proboscide, il gioco "campana".

L’importo complessivo delle opere ammonta a circa 57.0000 euro. “La nuova area giochi della scuola Cazzaniga – spiega l’Assessore all’Ambiente Giada Turato – è pensata per coesistere in totale armonia con il giardino che la circonda, e permettere ai bambini di giocare in sicurezza all’aria aperta e a stretto contatto con la natura circostante”.

L’aula per i piccoli scienziati

Steam: Acronimo di Science Technology Engineering Art Mathematics. La scuola dell’Infanzia Cazzaniga si è dotata di una nuova aula che permette ai bambini di toccare con mano scienza e tecnologia e anche d’interagire con elementi d’apprendimento innovativi e tecnologie all’avanguardia, come ad esempio un piccolo robot didattico interattivo. Grazie ai finanziamenti PON ottenuti dalla scuola, è in fase di rinnovamento anche l’arredo interno della scuola, con la sala adibita alla lettura e al riposo dei bambini che in particolare vedrà del tutto rinnovata la propria veste. Verranno anche installate nuove tende, a coprire le finestre lungo l’ampia balconata che si affaccia sul giardino dell’istituto. Realizzato da “We Run the Streets”, l’opera copre l’intera facciata orientale dell’edificio, raffigurando le quattro stagioni con colori pastello che vanno dal nero, blu e azzurro dell’inverno fino alle calde tonalità di rosso, marrone e giallo dell’estate.

“Le scuole dell’infanzia – afferma il Sindaco e Assessore all’Istruzione Paolo Pilotto – rappresentano le fondamenta del sistema educativo. Garantirne la massima qualità significa permettere ai bambini che le frequentano di poter giocare e apprendere in spazi all’avanguardia e studiati su misura per loro. Più in generale le nuove strutture per questo giardino scolastico si inseriscono nella programmazione di 10 interventi per migliorare i giardini delle scuole. Molti di questi interventi saranno realizzati grazie al confronto con i docenti e i genitori delle scuole”.