La statua che a Monza è tornata al suo antico splendore

A due mesi dall'inizio dei lavori di riqualificazione la statua del più importante artista monzese è tornata visibile al pubblico.

Nella giornata del 19 giugno è infatti cominciato lo smontaggio del ponteggi a protezione del monumento a Mosè Bianchi in Piazza San Pietro Martire. La statua in bronzo, opera dello scultore Pietro da Verona e posta al centro della piazza dal 1927, è stata esposta per anni agli agenti atmosferici e l'importante processo di alterazione dei materiali ne aveva richiesto un urgente intervento di restauro. I lavori, affidati alla società cooperativa per il restauro spa di Milano, per 29 mila euro, erano cominciati l’11 aprile.

Montati i ponteggi si è dunque proceduto con la pulitura meccanica e chimica delle superfici e la protezione superficiale sia delle parti in bronzo, coperte da patine di ossidazione verdi e brune, che di quelle lapidee. “Ci stiamo prendendo cura dell’identità e del valore artistico della nostra città, partendo dai monumenti di chi nella storia ha contribuito a renderla importante e conosciuta - aveva spiegato il vicesindaco Egidio Longoni - Questo intervento rappresenta uno dei primi passi in programma per riqualificare l’importante patrimonio monumentale di Monza”.

Ora, il monumento a colui che è tutti gli effetti una delle icone simbolo di Monza, è tornato a splendere. E con esso anche la visuale della piazza. Della quale, vista l'ubicazione, ha sempre rappresentato il centro prospettico.