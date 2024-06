La storia del "popolo maligno" e del medaglione monzese di San Giacomo

Era il 1989 quando, a seguito della demolizione dell'antica Porta de’ Gradi nel 1908, a Monza si tornava a parlare del Borgo Bergamo, il quartiere che si è sviluppato intorno all’omonima via, oggi "regno" dei giovani ma che un tempo conosciuto come la periferia abitata dal "popolo maligno".

A chiarire la storia dell'antico borgo è la signora di Monza Ghi Meregalli, ideatrice del celebre corteo storico del giugno monzese, che chiarisce come la storia di Borgo Bergamo sia sempre stata legata a quella delle mura viscontee e a quella della famosa Porta di San Giacomo. "Sono stati i commercianti di allora a chiedermi di ridare un’identità alla via - ha raccontato - Così ho deciso di rimboccarmi le maniche. Anzitutto dando un nome ai cortili della zona, così com'era in origine, e poi facendo riprodurre il 'quadrell del borg', la mattonella sulla quale era inciso il logo dell’antico Borgo Bergamo e che faceva parte della distrutta Porta de’ Gradi".

È appunto dalla Porta de’ Gradi, infatti, che si snodano le vicende di quella periferia un po’ speciale, oggi uno dei quartieri più innovativi della città. Come spiegato anche dall'appassionato di storia locale Ettore Radice, la Porta de' Gradi era l'ultima testimonianza della cinta muraria della città costruita da Azzone Visconti nel 1333 e demolita nel 1908 poiché il ponte che ne permetteva l’accesso, sospeso sopra il Lambro, nell’odierna via Azzone Visconti, era troppo stretto e ripido per far passare i carri. Specialmente quelli dei commercianti di frutta e verdura che, venuti da fuori città, erano interessati a vendere i propri prodotti nel mercato cittadino.

Il medaglione con l'effige del santo

"La Porta de Gradi era così chiamata perché posta sulla traiettoria che portava ad Agrate e in generale in Brianza, dividevendo il borgo di via Bergamo dal resto della città - racconta ancora Meregalli - A sovrastarla un grosso medaglione di marmo con l’effigie di San Giacomo, patrono dei cappellai, posto lì nel 1704 dal conte Giacomo Durini, capostipite della stirpe dei banchieri che avevano acquistato il feudo di Monza dai De Leyva, l’importante famiglia spagnola che vantava tra i suoi discendenti suor Virginia, la famosa monaca di Monza. La festa dei cappellai veniva festeggiata ogni anno il 25 di luglio, e allora la zona intorno al ponte diventava una sorta di balera dove si ballava e si beveva per un giorno e una notte interi. Una volta si pensò addirittura di coprire temporaneamente il letto del Lambro con delle tavole di legno, così che ci fosse più spazio per danzare".

Deciso l’abbattimento della Porta, per volere dell’amministrazione comunale, si è deciso per salvare il medaglione. Che infatti è stato collocato sulla parete esterna della sacrestia della chiesa dei Santi Giacomo e Donato in via Buonarroti, nel quartiere San Donato, dove ancora oggi esiste l’antica dimora dei Durini e dove è stato custodito gelosamente dai fedeli del quartiere. Di lì, in occasione della riqualificazione di via Bergamo, nel 2010, grazie proprio a una proposta portata avanti della stessa Meregalli, da Radice e da atri sostenitori, il medaglione superstite è stato montato su una struttura metallica e ubicato in via Pesa del Lino. Dove oggi è ancora visibile. Proprio a ricordo dell’antica Porta attraverso la quale migliaia di persone, dal medioevo all'alba del '900, erano entrate in città.

Il culto di San Giacomo

Al santo protettore dei cappellai e vescovo martire di Arezzo, Donato, la chiesa di via Buonarroti nel quartiere San Donato è stata consacrata nella notte del 21 ottobre 1937 dal cardinale di Milano Ildefonso Schuster. Prima d’allora l’intera parrocchia era sempre stata sotto la giurisdizione della chiesa di San Gerardo, e i fedeli per pregare si recavano nel piccolo tempietto intitolato a San Giacomo e inglobato in una vetusta casa di corte nella vicina via Cimabue. Un tempo appunto la magione dell’illustre conte Durini e ancora riconoscibile dal piccolo affresco raffigurante il santo sul muro perimetrale e visibile dalla strada, ritoccato nel secolo scorso dal pittore monzese Fiorentino Vilasco, vissuto in via Buonarroti e noto in tutta la Brianza.

Aperta la nuova chiesa il culto presso il piccolo tempio non è però mai scemato, e ancora oggi il 25 luglio, giorno che la chiesa dedica alla memoria del santo, i fedeli si ritrovano per pregare e fare festa sotto il dipinto. Così com’è sempre stata consuetudine anche fra i cappellai della città, che non hanno mancato all’incontro nemmeno nel ’45.

Con la riqualificazione di via Bergamo il destino dell’effige di San Giacomo, il medaglione marmoreo alto tre metri posto sulla Porta de' Gradi, è appunto cambiato. È stato infatti prelevato dalla chiesa di periferia e ricollocato nella sua posizione originaria. Lì dove sorgeva una delle quattro porte di accesso alla città volute da Azzone Visconti. Ma i fedeli di via Buonarroti non sarebbero mai rimasti senza il loro santo. E allora si è pensato a un calco in resina della statua, che ha sostituito il precedente di fronte all’entrata dell’asilo. A memoria di quel culto per l’apostolo pellegrino che dopo tanti secoli, non è mai stato dimenticato.

Il Punt de la Mariotta il "popolo maligno"

"Gli antichi abitanti di via Bergamo erano conosciuti come il 'popolo maligno' - ha raccontato ancora Meregalli - Era gente molto povera, che viveva di espedienti, e molte donne usavano prostituirsi per sostenere la famiglia. Le cronache ricordano invece come gli uomini fossero soliti rubare biciclette e nasconderle nel Lambro per poi ripescarle. Un espediente che permetteva loro di giustificarsi con i carabinieri, ai quali raccontavano di averle trovate in acqua per caso. Durante la guerra noti erano poi diventati usuali gli assalti ai camion dei tedeschi. Non appena imboccavano la via c’era sempre qualcuno pronto che si calava da una finestra posta al primo piano di uno stabile e che, una volta salito sul tetto della vettura, lanciava per strada le vettovaglie così che i complici ne facessero incetta".

Non meno famosi erano i vecchi commercianti del Borgo, ai quali sono state poi dedicate le diverse corti. Come la "cort de la sciura" in via Pesa del Lino, così chiamata perché vi viveva una donna piuttosto umile ma che pure si atteggiava a gran signora, o ancora la "cort de mazzacavaj", il cortile nel quale si apriva il primo negozio di carni dell’illustre famiglia Fossati, futura proprietaria della nota "Simmenthal". Che dopo aver macellato i cavalli ne rivendeva le carni, insieme alla luganega.

"L’attività più nota agli inizi del ‘900 era senz’altro quella conosciuta come il 'Punt de la Mariotta' - ha concluso Meregalli - Era la casa - bottega di una fruttivendola, la Mariotta appunto, all’imbocco del Ponte de’ Gradi".