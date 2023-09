La via di Monza dove i cittadini non riescono a far ritirare i rifiuti abbandonati

"Ormai è passato oltre un mese dallo sgombero del centro sociale, ma in via Timavo ci sono ancora i resti di serate di festa abbandonate lungo la strada. Abbiamo provato più volte a contattare l'Impresa Sangalli e anche gli uffici comunali per segnalare il problema, ma ad oggi senza successo". Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da alcuni residenti della via nei pressi della stazione di Monza, salita nell'ultimo anno e mezzo alla ribalta delle cronache cittadine per le lamentele dei residenti che denunciavano la difficile convivenza con il centro sociale occupato dai militanti della Foa Boccaccio nell'estate del 2021 e poi sogomberato lo scorso 1 agosto.

I residenti hanno subito lamentato la presenza della strada sporca con i resti, spesso gettati tra rovi e cespugli, di sacchetti di plastica, lattine, bottigliette. Oltre a tegole e altro materiale edile. "Non chiediamo tanto, ma solo un passaggio degli addetti con la pulizia della strada e il ritiro di quello che giace a terra ormai da molte settimane - concludono -. Basterebbe un passaggio e una bella pulizia e poi, come succede nelle altre strade della città, la consueta pulizia. Non è bello scendere dall'auto e dover fare lo slalom tra sacchetti, bottiglie e cocci di terracotta".