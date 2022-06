La via di Monza dove il postino arriva ancora in bicicletta

A 5 anni dall’istituzione della Giornata mondiale della bicicletta (Bike day) da parte dell’Onu, il 3 giugno, Poste Italiane ricorda il mezzo che sin dai primi del Novecento fino agli anni Sessanta ha accompagnato tanti portalettere nella consegna della corrispondenza. La bicicletta veniva utilizzata sia nelle realtà rurali sia in città dove i fattorini del telegrafo la usavano per consegnare rapidamente i telegrammi. Il binomio bicicletta e postino perdurò anche con il diffondersi dei veicoli a motore, ma nel tempo ha lasciato spazio a mezzi più veloci e innovativi. E a Monza, per esempio, lettere e pacchi in corso Milano vengono consegnati ancora in bicicletta.

Nell’anniversario dei 160 anni dell’azienda oggi Poste ha sostituito il parco mezzi con motocicli a due, tre e quattro ruote, elettrici, basso-emissivi "confermando l’impegno ad avere un approccio responsabile per le proprie attività sul territorio e a diffondere una cultura di tutela dell’ambiente attraverso comportamenti consapevoli nell’uso dell’energia e delle altre risorse naturali", fanno sapere da Poste Italiane.

L'azienda si è impegnata entro il 2025 ad una riduzione del 30% e nel 2030 al raggiungimento della Carbon Neutrality, cioè il bilanciamento tra le emissioni di gas serra generate e quelle riassorbite attraverso il piano di rinnovo della flotta aziendale. Entro il 2024, inoltre, è prevista la totale sostituzione del parco veicoli di Poste Italiane per un totale di 26 mila mezzi green. Nella provincia di Monza e Brianza sono già 11 i tricicli elettrici e 88 i tricicli a benzina a basse emissioni; mezzi a disposizione dei portalettere che ogni giorno percorrono migliaia di km per la consegna della corrispondenza e pacchi.