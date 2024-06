Il labirinto di girasoli sta per riaprire: perdersi in un mare giallo in Brianza

Il labirinto di girasoli sta per tornare in Brianza. Vicoli ciechi, sentieri tra i filari fioriti di giallo per trascorrere qualche ora di relax immersi nella bellezza della natura e dei colori dell'estate. Ancora non c'è una data per l'apertura perchè lo spettacolo, come sempre, dipende dai tempi e dai ritmi della natura. Ma ad anticipare a MonzaToday le novità di quest'anno - senza ancora svelare troppe sorprese - sono state le sorelle Elmina e Carolina Brambilla che da diversi anni gestiscono il campo di raccolta Shirin, a Ornago.

Hanno trasformato un terreno di famiglia in un angolo fiorito, dando vita a un luogo che voleva diventare un'oasi di bellezza per regalare colore e espensieratezzaa chiunque ci capitasse, nel periodo post covid. Un campo che in primavera si colora di sfumature arcobaleno con i tulipani, in autunno diventa il regno delle zucche e in estate ospita uno dei più grandi labirinti di girasoli che richiama in Brianza ogni anno migliaia di visitatori.

Il labirinto di girasoli torna in Brianza

"Siamo un po' in ritardo per il tempo perchè ha continuato a piovere" racconta Elmina Brambilla. "Non apriremo a inizio luglio come di consueto ma circa una settimana o dieci giorni dopo perchè siamo in ritardo con la crescita". Ancora una data stabilita per l'apertura del labirinto non c'è ma l'area dovrebbe poter accogliere i primi visitatori intorni al 10. Quando una data di apertura sarà definita, verrà comunicata tramite i canali social del campo Shirin.

A luglio fiorirà un campo con una superficie di quasi 40mila metri quadri e qui sorgerà il labirinto. Tutto inizia a maggio, con la semin. Poi la paziente attesa e i preparativi e infine la fioritura che di solito impiega circa sessanta giorni e il taglio, per dare al labirinto il disegno e la forma desiderata. E sul progetto, al momento, le sorelle Brambilla non hanno ancora svelato nulla.

"Non abbiamo ancora definito come sarà il labirinto: ci sono due progetti che stiamo valutando e finchè non crescono i girasoli non possiamo scegliere" ha spiegato Elmina. Quest'anno il maltempo e i corvi hanno costretto le titolari a seminare il campo tre volte. Ma nell'estate della Brianza e nel campo Shirin non ci saranno solo girasoli.

"Abbiamo seminato un prato fiorito con fiori di campo e nell'area più piccola, situata di fronte al capannone. Abbiamo fatto un piccolo giardinetto con percorso tra fiori misti, fiordalisi, cosmea e zinnie" raccontano le sorelle Brambilla. Un quadro fiorito che troverà spazio anche in alcuni angoli disseminati nel labirinto, con un percorso, sviluppato sul tema della sostenibilità, con piccole oasi, "ognuna diversa". Nel periodo di apertura del labirinto di girasoli non mancheranno anche eventi con serate musicali e una grigliata d'estate.

Le informazioni

A partire dalla data di apertura il labirinto sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 22. Il biglietto avrà sempre un costo di 5 euro con un omaggio (che potrebbero essere dei semi di girasole) incluso nel prezzo.