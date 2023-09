In Brianza c'è un labirinto nel mais di 15mila metri quadrati dove perdersi

Perdersi nel labirinto del mais. Un’esperienza suggestiva quella che si può vivere all’azienda agricola Agrifoppa di Oreno (frazione di Vimercate). L’appuntamento – meteo permettendo – è fissato per il 24 settembre. Una lunga passeggiata in un labirinto di 15mila mq di mais.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di indossare scarpe e abbigliamento comodo per qualche ora di relax a contatto con la nostra agricoltura (sconsigliati passeggini). Apertura dalle 15 con ultimo ingresso alle 18. L’ingresso costa 5 euro (è invece gratuito per i bambini under 5). Inoltre per chi acquista un sacco di patate ci sarà un ingresso omaggio. L’azienda Agrifoppa si trova in via Cascina Foppa 33. Per informazioni telefonare al numero 349.5635058