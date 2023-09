Pulizia delle strade (e divieti di sosta) all'alba e quando i bimbi vanno a scuola: i residenti dicono no

I residenti del quartiere Cristo Re di Monza dicono no al cambio di orario della pulizia delle strade e ai divieti di sosta che saranno mantenuti in diverse vie del rione, soprattutto quelle maggiormente abitate e trafficate. E alla vigilia della novità che verrà introdotta da lunedì 18 settembre con il divieto di sosta dalle 6 alle 9 il Gruppo Spontaneo Libertà (storico comitato di quartiere) ha scritto una lettera al sindaco Paolo Pilotto e agli assessori Giada Turato, Ambrogio Moccia e Andreina Fumagalli per chiedere una revisione di quel provvedimento che ritengono causerà seri disagi ai residenti.

Dal 18 settembre i residenti - nel giorno della pulizia della strada - saranno costretti (se non vorranno prendere una multa) cercare la sera prima un parcheggio lontano da casa (in un quartiere con un elevato numero di abitanti), oppure spostare l'auto prima delle 6. “Un disagio per centinaia di famiglie - spiega Maurizio Resseghini, presidente del Gruppo Spontaneo Libertà -. Il divieto costringerà i residenti a parcheggiare in altre strade che, naturalmente, a loro volta saranno già occupate con il rischio di far sorgere attriti tra le persone e aumentare il parcheggio selvaggio”. A questo si unisce il problema del traffico. Il mezzo per la pulizia attraverserà strade dove ci sono scuole. “Proprio in concomitanza dell’orario di ingresso dei bambini e dei ragazzi in aula - prosegue il presidente del Gruppo Spontaneo Libertà -. Considerate le dimensioni delle strade interessate l’orario in questione renderà problematica e caotica la circolazione dei mezzi dei residenti che si recano al lavoro, ad accompagnare i figli a scuola o all’asilo e che incroceranno i mezzi di lavaggio strada nonché eventuali auto di chi dovrà sanzionare i divieti. Inoltre sempre in queste vie è previsto un punto di raccolta del pullman che preleva i ragazzi della zona che vanno alle medie. Il pullman ha già molte difficoltà a muoversi nelle strette vie interessate, l’incrocio con un mezzo della pulizia strade creerebbe ingorghi e blocchi alla circolazione”. Il Gruppo Spontaneo Libertà sollecita l’amministrazione a un ripensamento, posticipando la pulizia delle strade dalle 9 alle 12 (quando ormai la maggior parte dei residenti è andata al lavoro), oppure come in passato dalle 12.30 alle 15.30.

Una scelta, quella di anticipare il passaggio dei mezzi per la pulizia delle auto alla mattina presto che aveva sollevato parecchie critiche anche nel quartiere di Sant’Alessandro. Un problema che aveva visto subito la mobilitazione del quartiere con una residente che aveva avviato una raccolta firme, raccogliendo le lamentale di centinaia di residenti costretti a parcheggiare la sera in altri rioni per evitare la multa. Il problema era stato portato anche in consiglio comunale dal consigliere Stefano Galli (Fratelli d’Italia) che aveva presentato una mozione per chiedere alla giunta di abrogare il divieto di sosta per pulizia delle strade a Sant’Alessandro.

Un problema già sollevato dagli abitanti di Sant’Alessandro che avevano organizzato anche una raccolta firme