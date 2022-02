Il mega lampadario "stampato" in 3D a Monza ora nel ristorante di lusso a Monte Carlo

Un lampadario gigantesco, dalla forma particolare e unica che ricorda i diagrammi di vonoroi, progettato e realizzato in Brianza, ora campeggia al centro della sala di un ristorante di lusso, a Monte Carlo. Un pezzo unico dalle dimensioni di 1 x 2 x 1,5 metri stampato interamente in 3D. A Monza.

"Stampa 3D e arredamento: è un ottimo binomio" spiegano da Sharebot, l'impresa monzese che si occupa di stampaggi tridimensionali. "Quello dell’interior design è un campo di applicazione ancora un po’ sottovalutato in associazione alle tecnologie additive. Questo perché, mentre ad esempio nell’immaginario abbiamo tantissimi modellini e mockup architettonici nonostante all’atto pratico siano pochi gli architetti a realizzarli con stampanti 3D, con l’interior design, soprattutto a livello contract, si pensa a un prodotto finale di lusso, perfetto, luccicante, chic". Proprio come il caso del lampadario che è stato commissionato e realizzato in meno di due mesi.

"Dall’idea alla realizzazione finale, pronta per l’installazione al Maya Bay, abbiamo impiegato poco meno di 2 mesi, con lavorazioni a frequenza quotidiana e con interventi non strettamente legati alla stampa 3D. Questo è un punto focale che spesso viene dimenticato: la stampa 3D è un metodo, un mezzo, non un prodotto. Se lo scopo deve essere la fabbricazione di un prodotto finito, nessuno vieta di integrare prototipi, oggetti o anche solo parti di oggetti, con elementi non derivanti dalla stampa 3D".

Circa una sessantina i pezzi assemblati: "Ottenuto finalmente il lampadario stampato in 3D grezzo, nella sua interezza, lo abbiamo sottoposto a un post trattamento professionale con ulteriore carteggiatura e limatura, regolazione dei fori, stesura del fondo e infine verniciatura". E ora un pezzo unico, monzese, campeggia nella sala principale di uno dei ristoranti di lusso del Principato di Monaco.