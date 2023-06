La Brianza come la Provenza, il campo dove perdersi tra la lavanda (e raccoglierla)

Un viaggio in Provenza che li ha fatti innamorare di quelle distese lilla che sembravano infinte. E così hanno deciso di creare anche a casa, in Brianza, un angolo di Francia mettendo a dimora circa 6mila metri quadrati di lavanda. E a Usmate Velate, nel campo dell'azienda agricola Vertemara, circa 2mila piante di lavanda adesso sono pronte da raccogliere e da ammirare. Si tratta di un campo you pick dove passeggiare tra le spighe lilla e raccogliere le infiorescenze per portarle a casa. Un'iniziativa che Andrea Vertemara, 31 anni, titolare dell'azienda brianzola ha lanciato per il primo anno.

Un'idea nata da un viaggio che adesso ha trasformato in un progetto che è destinato a crescere sempre più. "Quattro anni fa ho fatto un viaggio in Provenza con mia moglie Alice e ci siamo innamorati di questo paesaggio e abbiamo voluto provare a replicare anche da noi" racconta a MonzaToday.

E nel campo di circa un ettaro che sorge dietro la stalla dove Andrea alleva una cinquantina di bovini da latte (con 15 da mungitura) da cui ricava latte che trasforma in formaggi a km0, yogurt, ricotta e gelato, adesso ci sono anche i filari di lavanda. "E' il primo anno che la lavanda fa una fioritura così grande e abbiamo deciso di aprire le porte per farla raccogliere". Per ora è stato lanciato il campo you pick ma non è escluso che in futuro l'azienda possa pensare a una produzione di saponette o oli essenziali.

"Abbiamo più di duemila piante" spiega il 31enne brianzolo - laureato in agraria - che ha ereditato l'attività e la passione di famiglia. "L'azienda agricola l'ha aperta mio padre 37 anni fa ma producevamo soltanto latte per la grande distribuzione. Io ho voluto trasformare l'attività e ho avviato il caseificio dove oggi abbiamo 50 capi di cui 15 da mungitura".

Il campo di lavanda in Brianza

Il campo di lavanda sarà aperto tutti i weekend fino al 23 luglio. I visitatori possono accedere il sabato dalle 15 alle 19 e la doemnica dalle 10 alle 19. L'azienda si trova a Usmate Velate in via San Carlo 13. L'ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 5 anni, per gli adulti invece è previsto un costo di 5 euro in cui è compresa la raccolta di 45 spighe.