Lavori in autostrada per la quarta corsia: le uscite chiuse

Nei prossimi giorni al via i lavori (notturni) sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese per la realizzazione della quarta corsia dinamica. Inevitabili le modifiche al traffico.

A4 Milano-Brescia

Per quanto riguarda la A4 Milano-Brescia dalle 21 di giovedì 3 novembre alle 5 di venerdì 4 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Milano viale Certosa e Cormano, verso Brescia. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sulla A8 verso Varese e uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, per poi percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano seguendo le indicazioni per Monza ed entrare sulla A4 da Cormano o da Sesto San Giovanni o ancora dalla stazione di Monza.

Sempre sullo stesso tratto dalle 22 di venerdì 4 novembre alle 6 di sabato 5 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Cormano, in entrambe le direzioni - verso Brescia e Milano/Torino. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Brescia: vista la concomitante chiusura sulla competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, immettersi sulla A8 verso Varese e uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, per poi percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano, uscire allo svincolo di Bollate Cormano e percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A4 a Cormano; verso Milano/Torino: dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersi sulla SP35 Milano-Meda in direzione Meda e proseguire sulla SP46, seguendo le indicazioni per Rho/A50-Tangenziale ovest.

Dalle 23 di sabato 5 novembre alle 7 di domenica 6 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Milano Viale Certosa, verso Milano/Torino.

In alternativa, si percorrere l'itinerario descritto al precedente punto.



Inoltre dalle 21 di venerdì 4 novembre alle 6 di sabato 5 novembre, e poi dalle 22 di sabato alle 7 di domenica 6 novembre sarà chiusa l'area di servizio "Novate nord", situata nel tratto compreso tra Cormano e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Torino.

A8 Milano-Varese

Sulla A8 Milano-Varese dalle 21 di giovedì 3 novembre alle 5 di venerdì 4 novembre, e dalle 22 di venerdì 4 novembre alle 6 di sabato 5 novembre sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.