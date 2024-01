E' iniziata la corsa verso il futuro per l'autodromo di Monza: al via i lavori di ammodernamento

Sul rettifilo dell'autodromo di Monza non ci sono schierati i bolidi della Formula Uno. Ma le fresatrici pronte a inghiottire l'asfalto della pista del Tempio della Velocità e lasciare spazio al futuro. Il rombo dei motori che è riecheggiato in pista lunedì mattina è stato quello dei mezzi di cantiere che hanno dato ufficialmente il via, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani, ai lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza.

Il circuito della Formula Uno più antico del mondo guarda al futuro. E' iniziata con il simbolico avvio del cantiere e i mezzi d'opera in pista la corsa verso il traguardo del restyling del circuito. Il Tempio della Velocità punta all'innovazione, all'avanguardia, alla sostenibilità e all'attrattività. E all’avvio dei lavori hanno partecipato le autorità e le istituzioni, tra cui il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del consiglio regionale Federico Romani e il sindaco di Monza Paolo Pilotto.

Nuovi sottopassi e nuovo asfalto

Centoquaranta giorni di cantiere per correre veloci verso il futuro del circuito di Formula Uno più antico del mondo. Questo il termine di contratto previsto dal progetto predisposto dalla società MCI Infrastructures Engineering nell'ambito dell'appalto affidato alla società milanese Bacchi per un importo totale di 21 milioni di euro. Meno di sei mesi circa per riqualificare tre sottopassi esistenti, realizzarne un quarto e mettere in sicurezza le opere, suddividendo i flussi pedonali e veicolari, prima della ripresa del calendario, giusto in tempo per ospitare il MiMo dal 28 al 30 giugno e poi il 1° settembre la 95esima edizione del Gran Premio d’Italia. I lavori all'interno del Tempio della Velocità sono stati pianificati per rispondere agli standard qualitativi e di sicurezza internazionali richiesti dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).

Parole d'ordine sicurezza e sostenibilità: grazie all’utilizzo di materiali ottenuti da materie prime rigenerate e rigenerabili, i lavori comporteranno uno scarso sfruttamento di risorse vergini, avranno un impatto minimo sull’ambiente naturale del parco e consentiranno la riduzione sia dell’inquinamento atmosferico che di quello acustico: pavimentazione flessibile di nuova concezione, che renderà il tracciato più performante, sia in termini di velocità che di resistenza; demolizione e ricostruzione dei cordoli presenti lungo le curve; rifacimento del sistema di raccolta delle acque e drenaggio (il nuovo sistema è stato studiato, specificatamente, per far fronte ai sempre più frequenti eventi atmosferici estremi).

Per accogliere al meglio il pubblico, verranno svolti diversi lavori ai sottopassaggi dell’Autodromo: sono previste opere di demolizione e ricostruzione di tre sottopassi ma anche la realizzazione di un nuovo sottopasso. I tre sottopassi oggetto di intervento saranno quello dell'ingresso Santa Maria alle Selve, adiacente alla piscina, e i due che raggiungono viale Mirabello, passando sotto il rettifilo compreso tra variante Ascari e curva Parabolica-Alboreto. Verrà costruito un nuovo sottopasso che collegherà Porta Vedano alla Parabolica;. Saranno realizzati anche nuovi percorsi pedonali in calcestre, materiale ideale per pavimentazioni pedonali all’aperto. In tutti i sottopassi, per garantire al pubblico di seguire prove, qualifiche e gare nella massima sicurezza, traffico pedonale e veicolare saranno separati e ci sarà un nuovo accesso, funzionale e sicuro, per i mezzi pesanti. L’appalto prevede anche opere idrauliche di trattamento e drenaggio: verrà fatta la manutenzione a collettori, caditoie e pozzetti. Anche l’impianto di illuminazione sarà oggetto di migliorie significative.

Gli interventi riguarderanno la sovrastruttura del circuito attraverso l’impiego di miscele a elevate prestazioni con eventuale risanamento del sottofondo, verrà effettuata una riconfigurazione plano-altimetrica della pista con ridefinizione delle pendenze longitudinali e trasversali, insieme alla sostituzione e al riadattamento plano-altimetrico di tutti i cordoli del circuito. Sarà realizzata una nuova polifora sul lato interno del circuito con attraversamento dello stesso ogni 500 metri. Sarà ottimizzato il sistema di smaltimento e raccolta delle acque sul rettilineo di partenza: saranno, infatti. progettate opere idrauliche per la gestione dell’acqua lungo la pista.Il piano dei lavori prevede, infine, la realizzazione di strade di accesso tra le postazioni dei commissari di percorso e la pista. Tornerà la ghiaia nelle vie di fuga della Prima e della Seconda Variante.

Come sarà l'autodromo del futuro

“Vogliamo coniugare la storia straordinaria di questo impianto, che ha ospitato le gesta dei campionissimi di tutti i tempi del motorsport mondiale, con la ricerca tecnologica e le soluzioni architettoniche più all’avanguardia, naturalmente nel massimo rispetto del luogo iconico nel quale siamo. Siamo infatti all’interno del secondo parco recintato in Europa come estensione, un parco vincolato, un tesoro da custodire anche per le generazioni future. All’interno di questo contesto abbiamo progettato e da oggi in avanti lavoreremo per la realizzazione di un progetto ambizioso che avrà come scopo, nel giro di tre anni, quello di completare un restyling significativo dell’Autodromo" ha spiegato Sticchi Damiani, intervenendo durante la conferenza di presentazione dei lavori di ammodernamento del circuito di Monza.

"La Formula Uno chiede all'autodromo da un puunto vista dell'offerta e della sicurezza un circuito più moderno, con maggiore comfort e che attragga di più rispetto allo stato attuale" ha spiegato il presidente di Aci. "Abbiamo bisogno di una copertura dei box con nuovo paddock per ricevere gli ospiti di F1 ospiti non più sotto una tenda. Abbiamo già in corso un progetto definitivo e il progetto di fattibilità è stato consegnato:nei prossimi giorni attendiamo possa essere approvato".

"La vera sfida è quella di essere veloci" ha chiosato Sticchi Damiani. olte anche le tribune da sostituire: "saranno comunque smontabili perché siamo in un parco ma saranno delle strutture che potranno godere di servizi, hospitality ristorante, skybox" ha spiegato.

"Gli importanti lavori che iniziano qui oggi rappresentano il primo passo che serve ad adeguare l’impianto di Monza agli standard richiesti dalla moderna Formula 1. Voglio ringraziare il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, il Presidente della Lombardia, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e il sindaco di Monza per lo sforzo che ha portato a questo annuncio e a rendere possibile gli investimenti. Non vedo l’ora che questi lavori siano completati in tempo per il Gran Premio d’Italia di settembre e auspico che l’intero programma di lavori continui nei prossimi anni” ha aggiunto Stefano Domenicali (Presidente e a.d. Formula 1) in collegamento video con l'autodromo durante la conferenza.

I 140 giorni verso il futuro dell'autodromo

Centoquarantagiorni: poco meno di cinque mesi. "E' un tempo strettissimo", commenta l'ingengner Maurizio Crispino, direttore dei lavori per conto della società MCI Infrastructures Engineering che si è occupata della progettazione degli interventi relativi all'asfaltatura, ai sottopassi e alla realizzazione delle opere idrauliche. Si partirà con le demolizioni e con le fresature e lunedì mattina i primi macchinari sono già entrati in funzione per sostituire la pavimentazione dei circa 80mila metriquadrati di pista con scavi per circa 100mila metri cubi. "Nel giro di due giorni - tra oggi e domani, Ndr - verrà fresato lo strato superficiale di tutta la pista poi si procederà con la demolizione dello strato sottostante e la posa della nuova miscela. "Lavoreremo ininterrottamente" promette Crispino - "fino a tre turni giornalieri che significa che, se necessario, faremo H24 e 7 su 7".

Gli interventi, da contratto, prevedono un impiego di forza lavoro pari a circa 150 unità e sarà notevole anche il numero di mezzi da lavoro che varcherà la soglia del circuito. Lunedì sulla pista erano già ala lavoro tre fresatrici con 22 bilici pronti a entrare in funzione, con una capienza per ciascuno di 15mila metricubi di materiale. Ognuno effettuerà tre giri al giorno, per un totale di circa mille metri cubi di materiali movimentati.

"In sette giorni avremo già fresato tutta la pista". E del vecchio asfalto del circuito di Monza non ci sarà nulla: si spianerà la strada a quello del futuro. "Il progetto prevede il riutilizzo di parte di questi materiali" sottolinea Crispino, puntando sull'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità che è stato un elemento fondamentale per la redazione del progetto.

"Sarà un bitume di prestazioni altissime che consente di creare coesione molto alta tra le miscele per una elevata resistenza anche ad altissime temperature a terra, fino a 64 gradi" spiega il direttore dei lavori. Una struttura che non si usuri rapidamente, per generare un greep molto alto e una tessitura che farà in modo che l'interazione tra asfalto e pneumatico sia unica. In sintesi: un "connubio tra prestazioni e sostenibilità". Caratteristiche queste che, secondo l'ingenger Crispino, faranno dell'asfalto del circuito di Monza, in confronto con quello degli altri impianti del circus della Formula Uno nel mondo, il più innovativo. "Cosa avrà Monza più degli altri circuiti?Il Tempio della Velocità avrà la pavimentazione più avanzata nella logica di mettere insieme alte prestazioni e materiali di recupero".

La sfida di coniugare storia e futuro

Il più antico circuito del mondo, realizzato all'interno del parco cintato più grande d'Europa e oltre un secolo di storia. Ma l'autodromo di Monza, dopo il traguardo del primo centenario celebrato nel 2022, guarda al futuro e alle sfide dell'innovazione, della velocità e della sostenibilità. “Il complesso del Parco e della Villa Reale di Monza è un gioiello della nostra Lombardia che ospita attività importanti. Tra queste l’Autodromo dove si svolge il Gran Premio di Monza che ha una storia e una fama con pochi eguali e un importante ritorno per il territorio. Regione Lombardia ha sempre sostenuto con risorse consistenti sia il complesso della Villa Reale, con 55 milioni di euro per la realizzazione del masterplan, sia ACI, con 32 milioni di euro di risorse autonome e 25 milioni derivate dallo Stato, per i lavori che permetteranno di usare gli impianti al meglio possibile con un importante ritorno economico. Ci auguriamo che le opere di ristrutturazione, che oggi partono, siano realizzate nei tempi previsti e che al più presto si concretizzino anche i lavori previsti su tribune e box. Confidiamo, inoltre, che le Istituzioni nazionali continuino a sostenere insieme a noi, il Parco di Monza con la sua Villa e il Gran Premio” ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

“L’impegno costante di tutti i soggetti pubblici coinvolti ha consentito di arrivare alla giornata di oggi con l’avvio dei lavori. In particolare abbiamo dedicato grande attenzione a mantenere un equilibrio stabile e rigoroso tra le esigenze dell’impianto sportivo - che vanta una storia gloriosa - e il rispetto del patrimonio culturale e ambientale che lo circonda, altrettanto storico e prestigioso. Quello di oggi è certamente un traguardo, ma anche una sfida nell’assicurare qualità e precisione dell’esecuzione, coniugandole con il rispetto dei tempi previsti: una prova di velocità e abilità che il circuito richiede e che siamo certi sarà applicata anche alle altre opere che il capoluogo della Brianza attende, a partire dal prolungamento della linea M5 da Milano a Monza" ha aggiunto il sindaco di Monza, Paolo Pilotto.