Lavori in autostrada, ecco tutti i tratti chiusi nei prossimi giorni

Lavori di manutenzione sull'autostrada A4 e chiusure. Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno in vigore a partire da lunedì 8 maggio in diversi tratti tra Sesto San Giovanni, la tangenziale Est e Cavenago.

Ecco nel dettaglio le modifiche alla viabilità.

DALLE 21:00 DI LUNEDI' 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 9 MAGGIO

-sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Monza e in direzione della A52 Tangenziale nord.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni.

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 9 ALLE 5:00 MERCOLEDI' 10 MAGGIO

-sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene da Torino ed è diretto sulla A51 Tangenziale est, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate Brianza, percorrere la SP121 e immettersi sulla A51 dallo svincolo di Carugate.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 11 ALLE 5:00 DI VENERDI' 12 MAGGIO

-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Milano: Cavenago. In ulteriore alternativa, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano dalla stazione di Pessano con Bornago ed entrare sulla A4 dall'allacciamento A58/A4, al km 147+600;

in uscita per chi proviene da Brescia: Cavenago.

DALLE 21:00 DI VENERDI' 12 ALLE 5:00 DI SABATO 13 MAGGIO

-sarà chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene da Venezia ed è diretto sulla A51 Tangenziale est, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate Brianza, percorrere la SP121 e immettersi sulla A51 dallo svincolo di Carugate.