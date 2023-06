Contatori smart e digitali e nuovi acquedotti: partono i lavori di Brianzacque a Carate

Ai primi di giugno, l’avvio delle attività di sostituzione dei contatori dell’acqua. Entro fine mese, la partenza dei lavori per la riqualificazione di due tratte di acquedotto. Sbarca a Carate il progetto di BrianzAcque da 60 milioni di cui 50 finanziati con fondi Pnrr.

Tra gli obiettivi principali: abbassare i tassi di dispersione idrica e incrementare l’affidabilità della rete.

Al via la sostituzione 4.600 contatori

Dai primi del mese sono scattate le attività di sostituzione dei contatori meccanici di vecchia generazione con nuovi apparecchi “intelligenti” – smart meters - che consentono a BrianzAcque di acquisire in tempo reale i consumi di ogni singola utenza con tutta una serie di vantaggi in termini di continuità e trasparenza nel servizio fornito al consumatore finale. A Carate Brianza, sono 4.600 i contatori destinati ad essere smontati e “rimpiazzati” da apparecchi di ultima generazione su un totale di 72.044 presi in considerazione dal progetto. Il cambio contatori viene eseguito a titolo gratuito.

Lavori sulle reti idriche in via Aspromonte e Battisti

A fine giugno, BrianzAcque aprirà i cantieri per dare inizio alla riqualificazione di due tratte d’acquedotto. A essere rinnovate con i fondi europei del Pnrr saranno le condotte di via Aspromonte e Battisti. Complessivamente, si tratta di 837 metri di tubazioni I sottoservizi idrici in acciaio o in ghisa attualmente esistenti saranno rimossi e dismessi. Al loro posto, ne verranno posati di nuovi costruiti in materiale resistente e a tenuta sicura. Per l’esecuzione dei lavori pari ad un costo di 685 mila euro, si utilizzerà la classica tecnica dello scavo a cielo aperto. Secondo i calcoli del settore progettazione e pianificazione della monoutility dell’idrico l’intervento avrà una durata di sei mesi. Una volta completato, BrianzAcque provvederà al riallaccio di tutte le utenze. Grazie a quest’operazione si stima un recupero di perdita idrica pari a 38,5 mc al giorno. Le attività cantieristiche non mancheranno di avere qualche impatto sulla circolazione. A questo proposito, prima dell’avvio delle operazioni, sono in programma incontri con la Polizia Locale ai fini di contenere al minimo i disagi. Gli interventi di sostituzione di tratti dell’acquedotto riprenderanno nell’ultima parte dell’anno in via Leonardo da Vinci e nel biennio 2024-25 nelle vie: Mosè Bianchi, via Buonarroti, Marengo, Viganò, Milite Ignoto, Porenzella, per Costa, via della Stazione.

“Il PNRR ci offre un’opportunità formidabile per rinnovare gli acquedotti della Brianza e trasformarli in infrastrutture moderne ed efficienti. In prospettiva questi cantieri rappresentano una ricchezza per il territorio in quanto contribuiranno a preservare l’acqua, risorsa vitale e sempre più centrale nel contesto dei cambiamenti climatici in atto” ha detto Enrico Boerci, Presidente e AD di BrianzAcque.

“Sono molto soddisfatto della costante e sinergica collaborazione con BrianzAcque, da sempre attenta alle necessità territoriali e alla qualità di vita dei cittadini. Questo innovativo progetto, reso possibile dall’importante finanziamento del PNRR, è una grande opportunità che migliorerà ancora l’efficienza e la qualità del servizio idrico nel Comune di Carate Brianza. L’Amministrazione Comunale collaborerà fattivamente con BrianzAcque per mitigare eventuali disagi connessi all’intervento” ha commentato il sindaco Luca Veggian.