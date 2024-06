A Monza partono i lavori per la nuova ciclabile: ecco dove

Rete ciclabile sempre più strutturata a Monza. Non ci sarà infatti più nessuna interruzione per la ciclabile di via Correggio tra il civico 15 e l’incrocio con Viale Sicilia.

I lavori sono già in programma per il 17 e 18 giugno: il percorso ciclabile esistente sarà prolungato per i 70 metri necessari a completare l’intero tracciato, eliminando così la pericolosa interruzione che esiste ad oggi. Per mettere in sicurezza il nuovo tratto saranno installati degli appositi cordoli di gomma.

La tutela degli utenti più esposti

Con la posa dei cordoli di sicurezza, il nuovo segmento di ciclabile verrà fisicamente separato dalla strada senza apportare modifiche alla larghezza della carreggiata, così da non causare difficoltà di transito alle auto e ai mezzi del trasporto pubblico locale e consentire al contempo ai pedoni e agli utenti della ciclabile di percorrerla protetti dal traffico veicolare.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nei giorni precedenti sarà posizionato un divieto di sosta in corrispondenza del tratto interessato, dove al momento si trovano una dozzina di spazi adibiti a parcheggio.

Una rete di ciclabili

Con questo intervento la ciclabile non solo trova continuità in via Correggio, ma andrà a connettersi con la pista di futura realizzazione che servirà viale Sicilia nel tratto compreso tra via Correggio e viale Stucchi. In questo modo, fanno sapere da piazza Trento e Trieste, il comune intende migliorare la sicurezza dell’utenza più esposta e perseguire l’obiettivo di connettere i tratti di ciclabili già esistenti così da rafforzare una rete di percorsi sempre più capillare.