Al via i lavori alle antiche opere architettoniche: in Brianza nasce il cimitero monumentale

210 nuovi ossari, 36 nuovi cippi e 20 nuove doppie tombe. E poi la riqualificazione delle cappelle gentilizie nel vecchio camposanto per dare vita a un cimitero monumentale.

A Desio sono stati predisposti presso i due cimiteri cittadini una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. I lavori, alcuni dei quali sono già stati avviati, prevedono un investimento di oltre 600mila euro finanziato dalla Gestione Servizi Desio (Gsd), società comunale che si occupa della gestione dei due cimiteri. Ecco gli interventi:

In viale Rimembranze (cimitero vecchio)

La parte più corposa di questa serie di interventi, che prevedono la riqualificazione di alcuni campi con lo scopo di creare nuovi spazi di sepoltura, riguarda il cimitero di viale Rimembranze. Sono terminate le esumazioni ed è stata spianata la terra al campo numero uno, dove saranno create trentotto nuove tombe doppie. I lavori inizieranno a luglio e termineranno entro fine anno.

La stessa sorte toccherà al campo numero quattro all'interno del quale, al termine della riconfigurazione, ci saranno a disposizione ottanta tombe. In previsione c'è anche la riqualificazione del campo dei bambini, dove saranno formati vialetti e realizzate cordonature, con l'obiettivo di restituire dignità ad una porzione del cimitero che necessita di manutenzione. Entro la fine di quest'anno è previsto un intervento importante per risolvere il grave problema delle infiltrazioni ai colombari del settore nord/ovest. Saranno risistemate le guaine, i canali, le gronde e ripristinati una serie di ammaloramenti dei solai. Per la manutenzione ai colombari della zona H si dovrà attendere, perché è stato previsto in concomitanza ai futuri lavori di sistemazione delle cappelle gentilizie in quanto, essendo due costruzioni adiacenti, intervenire prima sui colombari significherebbe vanificare i lavori. In arrivo anche un nuovo blocco di ossari, che sostituirà l'attuale che si trova in prossimità della cappella dei caduti.

La nuova costruzione prevede un maggior numero di spazi per la tumulazione, per un totale di centonovantadue ossari ed altrettanti cinerari.

La trasformazione del vecchio camposanto in cimitero monumentale

Con la sistemazione delle cappelle gentilizie verrà compiuto il passo necessario per restituire lustro al cimitero storico di Desio, trasformandolo da cimitero vecchio a cimitero monumentale. Le cappelle gentilizie necessitano di interventi urgenti, poiché potrebbero diventare un pericolo per gli utenti, considerato che si tratta di un’opera edificata da oltre 130 anni ed è l'elemento caratterizzante del cimitero, oltre che memoria storica di alcune delle principali famiglie desiane.

L'Amministrazione comunale e Gsd intendono attivarsi con determinazione affinché i lavori comincino per la metà dell’anno 2025. Al momento alcune cappelle risultano in evidente stato di abbandono e per le stesse si stanno riscontrando difficoltà a rintracciare i proprietari. Si sta tuttavia procedendo per poter partire quanto prima con i lavori: l'investimento verrà puntualmente previsto nel piano degli investimenti del 2024 della controllata Gsd srl, da approvarsi nella prossima seduta dell'assemblea dei soci.

Nuove tombe al cimitero nuovo di piazza Divina Misericordia

"Il consiglio comunale ha approvato la variante al piano regolatore cimiteriale, individuando uno spazio che preveda la possibilità di realizzare un impianto crematorio. In passato, ogni richiesta avanzata per ottenere una concessione, è stata respinta, perché all'interno del documento di pianificazione del cimitero non era prevista un'area destinata alle cremazioni. Ora l'amministrazione comunale è nelle condizioni di presentare una nuova istanza avendo tutte le carte in regola" ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Servizi Cimiteriali Andrea Villa.

In attesa che Regione Lombardia vagli tutte le richieste pervenute e si pronunci anche sulla candidatura di Desio, sono intanto iniziati i lavori per realizzare il "Giardino delle rimembranze", chiariscono ancora dagli uffici del comune. "Sarà un luogo caratterizzato da un angolo a verde con fontana, pensato per il raccoglimento e la riflessione, dove potranno essere disperse le ceneri di chi sceglie la cremazione. E' prevista la costruzione di un nuovo lotto da 210 ossari nel terzo settore. Recentemente è stato riqualificato il campo comune con la costruzione di 36 nuovi cippi, già disponibili. Inoltre è stato terminato l’ampliamento del campo 8 settore III con la costruzione di 20 nuove tombe doppie, anch’esse già disponibili.

Altri interventi

Oltre a quelli principali, a Desio sono già arrivati o in arrivo a breve altri interventi. Verrà effettuata ex novo tutta la cartellonistica che indica le numerazioni dei campi, sono state acquistate nuove scale. Sono stati effettuati gli interventi di ripristino paletti e relative catene nel parcheggio del cimitero nuovo. "Abbiamo in programma una serie di interventi importanti ed ambiziosi, alcuni già terminati ed altri in corso, che permetteranno ai nostri due cimiteri di avere nuovi spazi ed assicurare maggior decoro e funzionalità - prosegue Villa - Si tratta di un impegno economico e materiale molto importante ma necessario. Con i nuovi ossari e le tombe risolveremo i problemi di spazio nel breve e medio termine, considerando che in questi ultimi anni la scelta della cremazione ha preso sempre più piede. In virtù di questa abitudine che si sta consolidando, si è scelto di realizzare il giardino delle rimembranze e presentare l'istanza per l'impianto di cremazione. Ora che il piano regolatore prevede la possibilità di realizzarlo, ci auguriamo che Regione Lombardia possa prendere in considerazione la candidatura di Desio, che in passato è sempre stata respinta proprio per la non conformità del documento di pianificazione cimiteriale. Garantire il decoro e prendersi cura dei nostri cimiteri è motivo di rispetto nei confronti del luogo dove riposano i nostri cari. Ci sono tante strutture che necessitano di manutenzioni importanti e questo piano va proprio in questa direzione, iniziando a programmare e realizzare una prima serie di interventi necessari".

"Ringrazio l'ufficio tecnico e la Gsd per l'impegno, l'attenzione e la professionalità che si sta mettendo in campo per raggiungere queste finalità - conlcude Villa - condivise insieme al sindaco Simone Gargiulo e Fabio Sclapari, assessore alle Partecipate. La nostra azienda partecipata è una grande risorsa per la città di Desio".