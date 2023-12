Lavori lungo l'autostrada A4, chiusure e modifiche alla viabilità a Monza

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia. A comunicarlo è stata Autostrade per l'Italia che ha precisato che la stazione di Sesto San Giovanni sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36, successivamente sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza e rientrare sulla A4 alla stazione di Monza, per poi proseguire verso Brescia; per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni verso Brescia: Monza; per la chiusura dell'entrata di Sesto San Giovanni verso Milano: Cormano.