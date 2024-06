Chiusura sulla Milano-Meda per lavori: traffico deviato

Per consentire l'esecuzione di operazioni preliminari alla sistemazione delle barriere di sicurezza, nei prossimi giorni sulla Sp ex Ss 35 Milano - Meda si renderanno necessarie chiusure al traffico all'altezza di Paderno Dugnano.

A chiarirlo un'ordinanza della Città Metropolitana di Milano: "Nell’ambito dei lavori di riqualificazione/potenziamento con caratteristiche autostradali della ex SP 46 "Rho - Monza", interconnessione A52 Tangenziale Nord - si legge - la società concessionaria deve provvedere alla sistemazione delle barriere di sicurezza sulla Sp ex SS 35 in corrispondenza dello svincolo Sp ex SS35/ exSp46/A52. Per procedere a tali lavori è necessario effettuare indagini tecniche in sede stradale della Sp ex ss 35". Indagini per le quali la concessionaria ha richiesto "la chiusura di entrambe le carreggiate Nord e Sud della Sp. ex Ss 35 dei Giovi con posa di segnaletica di cantiere per deviazioni, limitazioni e chiusure nei tratti".

Le chiusure

La chiusura dei tratti stradali avverrà con le seguenti modalità.

Carreggiata direzione Milano dal 10/06/24 al 12/06/24, esclusivamente in orario notturno dalle 22 alle 5, dal Km 131+750 al Km 131+400

Carreggiata direzione Meda dal 12/06/24 al 14/06/24, esclusivamente in orario notturno dalle 22.00 alle 5, dal Km 131+140 al Km 132+800

Il traffico sarà deviato lungo la viabilità locale e autostradale, specifica ancora l'ordinanza.